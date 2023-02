Carnaval de los niños 2023 I Entrevista con los reyes infantiles Tahiana Rentería y Diego Chelia

Como dice el dicho: ‘hijo de tigre sale pintao’. Por eso, los hijos de los barranquilleros llevan en la sangre el rojo, azul y blanco, con el amor por el Junior y con la pasión por todos los colores de su carnaval.

Entre lentejuelas, disfraces y polleras, los niños curramberos dan brincos de marimondas antes de gatear y guapirrean antes de hablar. La tradición se preserva a través de los años. La cita anual más importante es en febrero, donde el sol, el baile y la sonrisa de los niños decoran la ciudad.

“¡Sonríe hija!”, grita una madre, del otro lado de la valla. Ella, al igual que 200 grupos de niños, acompañaron el 12 de febrero a los reyes que lideran su fiesta: Tahiana y Diego, los soberanos del carnaval de los niños 2023.

Los reyes infantiles recorrieron la calle 53 desfilando con cientos de niños que también aman la tradición carnavalera. - Foto: Robinson Ruz Sampayo.

Desde el 11 de febrero, los reyes empezaron su reinado con su gran coronación, donde más de 500 niños viajaron por el mundo de ‘Merak’, una puesta en escena donde el homenaje a las raíces y a los ritmos más tradicionales se presentaron en la tarima de la Plaza de la Paz.

SEMANA habló en exclusiva con los reyes infantiles, quienes dejaron claro su amor por la tradición de su ciudad natal. Tahiana Rentería con 11 años y Diego Chelia ,con 16 años, la han sacado del estadio, cumpliendo el lema de su reinado: “Carnaval de los niños 2023, “un hit que se goza como es” upaaaaaaaa!

SEMANA: ¿Desde cuándo han participado de las actividades del carnaval de Barranquilla?

DIEGO: Antes yo estaba en el público. Mis papás desde muy pequeños, como desde 3 o 4 años, me llevaban a ver los desfiles del carnaval de los niños, las batallas de flores… y era la tradición de todos los años. Todos los años me llevaban a mí y a mi hermana. Hasta hace como 6 años me atreví a entrar a una cumbiamba, que se llama Cumbiamberitos de San José. Y el primer año que estuve y el tercer día de carnaval me pusieron de capitán. Y desde allí, esos 5 años que he pasado allí he sido capitán de mi cumbiamba. He estado bastante involucrado con este tema, porque han sido seis años que he estado en batallas de flores, en gran parada, en carnaval de los niños, en guachernas. No solo como público sino como bailarín y ahora como rey.

El 11 de febrero los reyes Tahiana y Diego fueron coronados en la Plaza de la Paz. Foto: Robinson Ruz Sampayo - Foto: Cortesía: Carnaval de los niños 2023

TAHIANA: Desde muy pequeña siempre me ha encantado ver el carnaval de Barranquilla y también me ha encantado ver otros carnavales de mundo. Además, que en el 2020 y en el 2022 salí en el carnaval de los niños junto a Miranda Torres Rosales, que fue reina del carnaval de los niños 2020. Y el año pasado junto a Victoria Char Warner, reina del carnaval de los niños 2022. Yo fui con Vicky a la muerte de Joselito, la batalla de flores y la guacherna. Y la pasamos súper chévere. Me siento muy afortunada ahora teniendo este papel que soy reina junto a Diego y me siento muy feliz.

Tahiana Rentería y Diego Chelia son los reyes del Carnaval de los niños 2023. - Foto: Captura de pantalla entrevista vía zoom

SEMANA: ¿Siempre quisieron ser reyes infantiles o el deseo surgió cuando se abrió la postulación?

DIEGO: En mi caso pasó que en mi cumbiamba han salido tres reyes infantiles y una reina. Entonces yo veía a mis compañeros de la cumbiamba ser reyes y yo decía: yo quiero ser rey en algún momento. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 7 años. Y todo el tiempo estaba con la cosa en mi cabeza. De hecho, hasta una vez casi me postulo sin decirles nada a mis papás ni nada (risas)... no sé cómo hubiera hecho si me hubieran aceptado en ese entonces. Estaba todo el tiempo con la idea en la cabeza, hasta que entré a Voz infantil y se me presentó esta gran oportunidad y estoy cumpliendo uno de mis mayores sueños.

TAHIANA: Desde muy pequeña diría. Desde los 5 años yo quería ser reina de carnaval o reina infantil, pero jamás creí que se iba a llevar a cabo, porque creía que apenas era un sueño que no iba a ser, pero, bueno ¡hoy estoy acá!

Tahiana Rentería es hija del reconocido beisbolista Edgar Rentería. Foto: Robinson Ruz Sampayo - Foto: Cortesía: Carnaval de los niños 2023

SEMANA: ¿Cuál es el valor o lo que quieren compartir con los niños en su reinado?

TAHIANA: El amor. Inculcarle a todos los niños de Barranquilla el amor por nuestra tradiciones, por nuestra cultura, por todos los bailes que son representativos de nuestro carnaval. Tahiana y yo esperamos que nuestro carnaval esté lleno, lleno de niños y que estén dispuestos a gozarse y bailarse con nosotros

SEMANA: ¿Qué significa para ustedes el carnaval como tradición?

TAHIANA: Para mí el carnaval es amor por nuestra cultura, amor por nuestra tradición, por nuestro carnaval. Y también es muy importante de que los niños a una edad muy pequeña sepan sobre nuestro carnaval, porque ellos van a ser el futuro de nuestro carnaval y ellos lo van a llevar a cabo.

DIEGO: El carnaval para mí es alegría, además de solo ser colores y carrozas, para mí el carnaval es tradición, es cultura, es alegría, es amor, es todos los sentimientos súper buenos que pueden denotar en los barranquilleros. Para mí el carnaval… es que solo pensar en la época de carnaval te hace muy feliz. Entonces para mí eso significa el carnaval: felicidad, alegría, amor, entrega, disciplina, todos los adjetivos buenos que se le puedan poner al carnaval.

Diego Chelia es cumbiambero hace más de 6 años. Foto: Robinson Ruz Sampayo - Foto: Cortesía: Carnaval de los niños 2023

Desfile del carnaval de los niños

Los más pequeños demostraron el pasado 12 de febrero que nacieron con la sangre currambera, recorriendo 3 kilómetros de calle por toda la calle 53. La danza de los coyongos, las negritas puloy, los diablos arlequines, entre otras danzas tradicionales, bailaron y se gozaron el carnaval ¡”como es”!.

El recorrido de los niños se dividió en 12 bloques, donde 10 destacaban los “carnavalores” que se han abordado en carnavales infantiles anteriores. “Ver a tantos niños disfrutando nuestro carnaval es emocionante. El futuro de estas tradiciones está asegurado con todos estos pequeños que se lo están gozando como es”, dijo la reina Tahiana.