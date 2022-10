Corrupción en el Vaupés: cinco gobernadores condenados

Wilsson Ladino Vigoya, elegido para el periodo 2004-2007, fue condenado en 2022 por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia a seis años y diez meses de prisión por peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ladino Vigoya firmó un contrato con una cooperativa por 1.610 millones de pesos para suministro de mercados a colegios del Vaupés. Los pagos a la cooperativa fueron realmente recibidos por el arquitecto Heriberto Martínez Ramírez, con quien Ladino tenía deudas, según el fallo. Martínez ejecutó el contrato sin ser socio de la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales, Conalde. Martínez se reunió en Bogotá con Ladino en una cafetería y le dijo que la cooperativa era de su confianza y que tenía que ganarse ese contrato porque “las cuentas entre ellos dos estaban muy largas”, y necesitaba recuperar la inversión que había hecho en él como gobernador, según un testigo citado en el fallo. La cooperativa le entregó a Martínez 167 millones de pesos, monto de la deuda del gobernador. Martínez también recibió 440 millones de pesos para compra de mercados. De las 267 toneladas de alimentos que se debían transportar en avión, no se entregaron 20 toneladas o 20.000 kilos. También se comprobó un sobrecosto en el costo de los alimentos y en el transporte, para un total de 439 millones de pesos, monto del detrimento que sufrió el departamento. Este año, Martínez ganó un pleito contra el departamento del Vaupés por un contrato de 2005. El Consejo de Estado ordenó al departamento pagarle 625 millones de pesos.

Jaime Gracia Vargas, gobernador de 1995 a 1997, fue condenado en 2006 por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Gracia Vargas firmó un contrato de rehabilitación de la vía Carurú-Monforth. El contratista declaró: “El contrato me lo dieron que para que me ganara la navidad. Uno aquí lo normal es que le dice al mandatario, alcalde o gobernador, uno va y le dice ‘Una ayudita para mí’. Es que uno que fue amigo del gobernador, que estuvo en la campaña, entonces el gobernador me dijo ‘Listo, hermano, que ya le salió su aguinaldo’”. El contratista recibió 9,7 millones de pesos.