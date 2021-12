Historia del nazismo en Ecuador

Según los historiadores Ecuador fue, después de Argentina, el país donde la aceptación a Hitler y al Tercer Reich se manifestó de manera más evidente. Sus gobernantes, políticos liberales y conservadores, sectores de la oligarquía y el pueblo en general fueron simpatizantes del nacionalsocialismo. En ese contexto no es extraño que Walter Rauff, inventor de la cámara de gas móvil —que causó la muerte de cientos de miles de judíos— encontrara allí refugio durante una década, después de la guerra.

José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador. - Foto: Eystone-France/Gamma via Getty Images

El diplomático Antonio Parra Velasco en 1938 aplaudió la anexión de Austria, el Anschluss, como un hito imitable para Hispanoamérica. Fue embajador en Francia. Para el político Jorge Luna Yepes, Hitler encarnó “la dignidad humana”, la energía de un pueblo que no se deja matar ni se deja morir.

”Llegué al Ecuador a fines de 1938. Emigré de Viena porque a otro austríaco no le gustaban los judíos. Hitler aun no pensaba en exterminarlos pero quería una Alemania judenrein, limpia de judíos. Hubo largas colas delante de los consulados. Yo tuve suerte. Cuando tenía 16 años un joven ecuatoriano fue a Viena a estudiar en el mejor colegio. Fui contratado para enseñarle alemán y prepararlo para los exámenes de ingreso. Teníamos la misma edad y nos hicimos amigos. Tuve que aprender español. Nueve años más tarde, Jaime Navarro era el único individuo en el mundo libre al que podía cablegrafiar para que me enviara una visa de inmigración”.