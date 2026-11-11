Historia del nazismo en latinoamérica

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Así se hizo el Atlas del nazismo en Latinoamérica con Alberto Donadio en SEMANA

Detrás del Atlas del nazismo en Latinoamérica, liderado por Alberto Donadio para SEMANA, participaron más de 70 personas. Este es el especial de cómo se logró realizar un trabajo periodístico de la mayor calidad y de enorme valor histórico. #AtlasDelNazismo

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Pearl Harbor, 80 años después

Trescientos sesenta aviones japoneses arrasaron hace 80 años, el 7 de diciembre de 1941, la base naval de Pearl Harbor en Honolulu.

Pearl Harbor fue motivo de “la mayor alegría” para Winston Churchill, el primer ministro británico. El ataque significó que los Estados Unidos entraban a la guerra “Hasta el cuello y hasta la muerte. Ya no éramos solteros sino casados, habíamos ganado la guerra. El destino de Hitler quedó sellado”.

El océano arde en llamas por el petróleo cerca de la Estación Aérea Naval, poco después del ataque japonés a Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. - Foto: VCG Wilson/Corbis via Getty Images

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El Holocausto en un diario: Estela Goldstein encontró así sentido a su vida | Atlas del Nazismo

“En la medida en que pudiéramos no llamar la atención por judíos, mejor”: Estela Goldstein, en un sentido relato, se refiere a los escritos de su madre durante el Holocausto. “Gracias a este diario empecé a entender quién soy”. #AtlasDelNazismo

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Los Estados Unidos se habían mantenido al margen de la conflagración pues la mayoría de los 130 millones de norteamericanos consideraba que ese era un pleito entre europeos.

Tras Pearl Harbor, Washington le declaró la guerra a Alemania, Japón e Italia.

Portada del 8 de diciembre de la edición extra del Los Angeles Times, que anuncia el ataque. El periódico informa que 350 personas murieron en el atentado. Estados Unidos y Gran Bretaña declararon oficialmente la guerra a Japón ese mismo día. - Foto: VCG Wilson/Corbis via Getty Images

3 años y 5 meses después, Adolf Hitler, que había prometido que el Tercer Reich duraría 1.000 años, se suicidaba en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945.

Foto: Weegee (Arthur Fellig)/International Center of Photography/Getty Images

Los demás países del continente también rompieron relaciones diplomáticas con Alemania, salvo Argentina y Chile. La guerra ya no era solamente un realidad lejana. Submarinos nazis hundieron tres goletas colombianas cerca de Providencia y otros países suramericanos también padecieron los efectos del conflicto mundial.

Foto: Ullstein Bild via Getty Images

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En el Atlas del Nazismo en América del Sur que hoy presentamos, los lectores encontrarán varias revelaciones que son tan poco conocidas que parecen inéditas:

• Los japoneses construyeron el submarino más grande del mundo, que transportaba tres aviones con alas plegables los cuales volarían sobre Colombia antes de bombardear el canal de Panamá.

• Un solo submarino nazi hundió en 48 horas varios barcos de pasajeros frente a las costas de Brasil, causando la muerte de más de 500 personas.

• Un presidente argentino autorizó visas para 1.000 niños judíos huérfanos que estaban en campos de concentración en Francia, pero la burocracia se encargó de sabotear ese rescate.

• La primera persona en el mundo que se enteró del Holocausto, fue un cónsul chileno pro-nazi en Praga.

• En Uruguay, fue asesinado el único criminal de guerra nazi ajusticiado por el Mossad.

•La destrucción de la refinería de petróleo más grande del mundo, la de Aruba, fracasó porque al teniente de un submarino alemán se le olvidó retirar el tapón de un cañón.

Foto: Hulton Archive/Getty Images

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Las ‘rutas de ratas’ o ‘ratlines’ por donde llegaron los nazis a la Argentina | Atlas del Nazismo

Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal, detalla cuáles fueron las ‘rutas de ratas’ o ‘ratlines’ por donde transitaron los nazis para terminar en Argentina: “Se calcula que llegaron más de dos mil”. #AtlasDelNazismo

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El Atlas fue escrito por Alberto Donadio, autor de más de veinte libros, que investiga estos temas. En 1986 publicó con Silvia Galvis la obra Colombia Nazi, que fue portada de la revista SEMANA.

Foto: Anthony Potter Collection/Getty Images

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