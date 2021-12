Historia del nazismo en Venezuela

El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial y un submarino alemán desperdició la oportunidad de destruir la mayor refinería de petróleo del mundo, en Aruba. Los comandantes de los submarinos que estaban en esta zona del Caribe tampoco tuvieron la visión para acabar los barcos de bajo calado que transportaban el petróleo, sino que se dedicaron a hundir cualquier embarcación. No calcularon que sin esa flota que recorría 300 kilómetros, Inglaterra se habría quedado sin gasolina.

Submarinos. Los marineros izan la nueva bandera de guerra del Tercer Reich en varios submarinos en Kiel. - Foto: Corbis via Getty Images

El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda GuerraParece inverosímil pero fue cierto. Por un descuido, el teniente de un submarino alemán desperdició la oportunidad de destruir la mayor refinería de petróleo del mundo. Por no quitarle el tapón a un cañón, la refinería se salvó, Venezuela siguió produciendo petróleo y el Reino Unido continuó importando gasolina venezolana.

Las compañías petroleras habían decidido no refinar el crudo venezolano en Venezuela por la poca profundidad del lago de Maracaibo, por no existir puertos profundos en el país y por la inestabilidad política. Aruba y Curazao eran territorios holandeses pero en efecto eran virtuales refinerías venezolanas.

Karl Dönitz, en enero de 1942 convocó a cinco comandantes de submarino para lanzar la operación Nueva Tierra, destinada a hundir buques petroleros. En esa embestida cayeron los buques tanqueros británicos Pedernales y Oranjestad. También hundieron el Monagas, que transportaba petróleo de Maracaibo a Aruba. - Foto: Ullstein Bild via Getty Images

En enero de 1942, Dönitz convocó a cinco comandantes de submarinos a una reunión en la base de Lorient, en la Bretaña. El ataque a Pearl Harbor hacía necesario modificar una decisión de Hitler, que había prohibido atacar las refinerías del Caribe pues pertenecían a Standard Oil, una compañía norteamericana. Una extraña consideración del Führer, que ya había arrasado con las propiedades y los derechos de los judíos. Al declarar los Estados Unidos la guerra a Alemania la protección a Standard Oil ya no operaba. El almirante lanzó la operación Neuland, Nueva Tierra, destinada a hundir buques petroleros. Los ataques comenzarían el 16 de febrero de 1942 cinco horas antes del amanecer de forma sorpresiva, sincronizada y concéntrica. Un submarino rondaría por Curazao, dos por Aruba y uno en Trinidad. Otro vigilaría las Guayanas para atacar los barcos cargados de bauxita. También quedaron autorizados los ataques contra las refinerías.

A las 2:01 a.m. del 16 de febrero el submarino U-156 lanzó los primeros torpedos, que salían disparados a una velocidad de 44 kilómetros por hora. En 48 segundos un torpedo alcanzó el buque tanque británico Pedernales, causando una explosión que hizo pensar que el buque se había levantado. También explotó el tanquero británico Oranjestad. El petróleo que llevaban se incendió y los marineros se lanzaron al mar o acudieron a los botes salvavidas.

Un fotógrafo de la Associated Press que estaba en la isla habló de una sola llamarada.

El comandante del submarino ordenó entonces atacar la refinería de la Esso, la más grande del mundo, con la artillería montada sobre el submarino. La costa estaba a 500 metros de distancia. Eran las 2:11 a.m., pero el teniente encargado del ataque, Dietrich von dem Borne, no retiró el tapón del cañón que impedía la entrada de agua salada cuando el submarino estaba sumergido. El tubo explotó. El teniente tenía una pierna hecha flecos que le fue amputada con coñac como única anestesia y otro marino presentaba laceraciones en el estómago que le causaron la muerte. El ataque a la refinería había fracasado.

Los habitantes de Aruba despertaron de la noche de terror preguntándose qué había sucedido. No sabían si fueron atacados por un submarino o una nave de guerra o si se trataba de una invasión alemana o si había ocurrido un incendio en la refinería, que empleaba a 10.000 personas.

Hubo más hundimientos de barcos ese mes de febrero, pero la refinería de petróleo más grande del mundo no fue atacada de nuevo gracias al error del teniente von dem Borne. No hubo otra oportunidad. El gobierno de Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela, autorizó a los Estados Unidos para utilizar todos los aeropuertos del país y permitió el ingreso de naves de guerra norteamericanas a las aguas territoriales venezolanas y también dio el visto bueno para que pequeños destacamentos de tropas norteamericanas instalaran baterías antiaéreas en Puerto de la Cruz y Las Piedras. Los barcos que transportaban el petróleo de Maracaibo a Aruba ya no viajaban solos sino bajo escolta aérea y naval.