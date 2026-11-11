Historia del nazismo en Venezuela

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El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial y un submarino alemán desperdició la oportunidad de destruir la mayor refinería de petróleo del mundo, en Aruba. Los comandantes de los submarinos que estaban en esta zona del Caribe tampoco tuvieron la visión para acabar los barcos de bajo calado que transportaban el petróleo, sino que se dedicaron a hundir cualquier embarcación. No calcularon que sin esa flota que recorría 300 kilómetros, Inglaterra se habría quedado sin gasolina.

Submarinos. Los marineros izan la nueva bandera de guerra del Tercer Reich en varios submarinos en Kiel. - Foto: Corbis via Getty Images

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El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda Guerra

El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda GuerraParece inverosímil pero fue cierto. Por un descuido, el teniente de un submarino alemán desperdició la oportunidad de destruir la mayor refinería de petróleo del mundo. Por no quitarle el tapón a un cañón, la refinería se salvó, Venezuela siguió produciendo petróleo y el Reino Unido continuó importando gasolina venezolana.

El petróleo venezolano fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. En 1939 Venezuela era el segundo exportador de petróleo del mundo y el tercer productor con 500.000 barriles al día.

La refinería de la Esso en Aruba era la más grande del mundo -producía 300.000 barriles diarios de gasolina y productos refinados- y se abastecía de crudo que llegaba del puerto de Maracaibo en buques de bajo calado de unas 1.500 toneladas de desplazamiento. La gasolina luego partía de Aruba en buques de gran calado. En Curazao la refinería de Royal Dutch Shell producía 200.000 barriles de gasolina. Aruba y Curazao poseían una capacidad de refinación de más de medio millón de barriles diarios.

Aruba producía además 5.000 barriles diarios de combustible de aviación. Un bombardeo aéreo sobre Alemania requería 10.000 galones de combustible de aviación por minuto y se necesitaban 60.000 galones de gasolina común para una división blindada del ejército.

Las compañías petroleras habían decidido no refinar el crudo venezolano en Venezuela por la poca profundidad del lago de Maracaibo, por no existir puertos profundos en el país y por la inestabilidad política. Aruba y Curazao eran territorios holandeses pero en efecto eran virtuales refinerías venezolanas.

En 1940 Inglaterra dependía en un 40% del petróleo venezolano y del refinado en su colonia de Trinidad y Tobago. Cuando Alemania invadió Francia en 1940, el Mediterráneo quedó en poder de Berlín y Roma. Inglaterra perdió el acceso al petróleo del Medio Oriente que pasaba por el Canal de Suez y empezó a depender en mayor medida del petróleo venezolano. En conjunto las tres islas -Aruba, Curazao y Trinidad- constituían el primer complejo de refinación de petróleo del mundo.

”En pocas palabras, el crudo del Caribe permitió a Gran Bretaña mantenerse en la guerra”, según los historiadores canadienses David Bercuson y Holger Herwig.

El papel crucial del petróleo venezolano y de las islas de Aruba, Curazao y Trinidad lo conocía a cabalidad El Gran León, sobrenombre del almirante Karl Dönitz, comandante de la flota de submarinos nazis.

Karl Dönitz, en enero de 1942 convocó a cinco comandantes de submarino para lanzar la operación Nueva Tierra, destinada a hundir buques petroleros. En esa embestida cayeron los buques tanqueros británicos Pedernales y Oranjestad. También hundieron el Monagas, que transportaba petróleo de Maracaibo a Aruba. - Foto: Ullstein Bild via Getty Images

En enero de 1942, Dönitz convocó a cinco comandantes de submarinos a una reunión en la base de Lorient, en la Bretaña. El ataque a Pearl Harbor hacía necesario modificar una decisión de Hitler, que había prohibido atacar las refinerías del Caribe pues pertenecían a Standard Oil, una compañía norteamericana. Una extraña consideración del Führer, que ya había arrasado con las propiedades y los derechos de los judíos. Al declarar los Estados Unidos la guerra a Alemania la protección a Standard Oil ya no operaba. El almirante lanzó la operación Neuland, Nueva Tierra, destinada a hundir buques petroleros. Los ataques comenzarían el 16 de febrero de 1942 cinco horas antes del amanecer de forma sorpresiva, sincronizada y concéntrica. Un submarino rondaría por Curazao, dos por Aruba y uno en Trinidad. Otro vigilaría las Guayanas para atacar los barcos cargados de bauxita. También quedaron autorizados los ataques contra las refinerías.

Dönitz enfatizó: “Fe en el Führer es el primer y principal deber de un oficial alemán”. Los invitó a atacar como lobos y ordenó que los submarinos se dirigieran a las Indias Occidentales con un solo motor, para ahorrar combustible. Debían utilizar primero los torpedos y luego la artillería.

A las 2:01 a.m. del 16 de febrero el submarino U-156 lanzó los primeros torpedos, que salían disparados a una velocidad de 44 kilómetros por hora. En 48 segundos un torpedo alcanzó el buque tanque británico Pedernales, causando una explosión que hizo pensar que el buque se había levantado. También explotó el tanquero británico Oranjestad. El petróleo que llevaban se incendió y los marineros se lanzaron al mar o acudieron a los botes salvavidas.

Un fotógrafo de la Associated Press que estaba en la isla habló de una sola llamarada.

El comandante del submarino ordenó entonces atacar la refinería de la Esso, la más grande del mundo, con la artillería montada sobre el submarino. La costa estaba a 500 metros de distancia. Eran las 2:11 a.m., pero el teniente encargado del ataque, Dietrich von dem Borne, no retiró el tapón del cañón que impedía la entrada de agua salada cuando el submarino estaba sumergido. El tubo explotó. El teniente tenía una pierna hecha flecos que le fue amputada con coñac como única anestesia y otro marino presentaba laceraciones en el estómago que le causaron la muerte. El ataque a la refinería había fracasado.

Foto: Corbis via Getty Images

El comandante decidió abandonar el lugar y sumergirse. Otro submarino disparó esa misma madrugada un torpedo que hundió el Monagas que transportaba petróleo de Maracaibo a Aruba. Luego continuó disparando torpedos, contra el Tía Juana, el San Nicolás y el Yamonota.

Los habitantes de Aruba despertaron de la noche de terror preguntándose qué había sucedido. No sabían si fueron atacados por un submarino o una nave de guerra o si se trataba de una invasión alemana o si había ocurrido un incendio en la refinería, que empleaba a 10.000 personas.

El teniente encargado del ataque a la refinería de la Esso no retiró el tapón del cañón del submarino, el tubo explotó y el ataque fracasó.

Hubo más hundimientos de barcos ese mes de febrero, pero la refinería de petróleo más grande del mundo no fue atacada de nuevo gracias al error del teniente von dem Borne. No hubo otra oportunidad. El gobierno de Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela, autorizó a los Estados Unidos para utilizar todos los aeropuertos del país y permitió el ingreso de naves de guerra norteamericanas a las aguas territoriales venezolanas y también dio el visto bueno para que pequeños destacamentos de tropas norteamericanas instalaran baterías antiaéreas en Puerto de la Cruz y Las Piedras. Los barcos que transportaban el petróleo de Maracaibo a Aruba ya no viajaban solos sino bajo escolta aérea y naval.

Los submarinos que habían llegado a atacar Aruba, Curazao y Trinidad siguieron haciendo estragos en otras regiones del Caribe. El teniente von dem Borne fue dejado en Martinica para que recibiera atención médica porque tenía una fiebre constante.

Winston Churchill. Se salvó el primer ministro británico porque el Gran León, como conocían al almirante Dönitz, no se concentró en los ataques submarinos a barcos de bajo calado, que transportaban el petróleo desde el lago de Maracaibo a Aruba. De haberlo hecho, Inglaterra se habría quedado sin gasolina. - Foto: Universal Images Group via Getty Images

El Gran León, el almirante Dönitz, habría podido paralizar la refinería de Aruba sin destruirla si hubiera concentrado los ataques de los submarinos contra los barcos de bajo calado que transportaban el petróleo desde el lago de Maracaibo a Aruba, de acuerdo con los historiadores Bercuson y Herwig. Dönitz tal vez no tenía esa información de inteligencia. Para él cualquier barco hundido en cualquier parte era una pérdida para los aliados, pero si hubiera eliminado toda la flota que hacía ese recorrido de 300 kilómetros, Inglaterra se habría quedado sin gasolina.

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