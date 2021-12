Historia del nazismo en Paraguay

Aunque el país no estuvo ajeno al espionaje nazi durante la guerra, el hecho más relevante sucedió después del conflicto, cuando el gobierno le ofreció en 1959 toda su hospitalidad al criminal de guerra Josef Mengele, que recibió la ciudadanía paraguaya sin necesidad de cambiar su nombre, aunque solo permaneció allí por un año. De esta forma, Paraguay y Mengele se volvieron palabras inseparables.

Algunos paraguayos de origen alemán se dedicaron a difundir la propaganda nazi y otros participaron en actividades de espionaje, pero no en la escala de países como Argentina. De hecho las redes de espionaje de los nazis en Argentina manejaban las operaciones en Paraguay.

No obstante, nada de lo que sucedió en la nación tan poco poblada durante la guerra, se compara con la hospitalidad que el Paraguay concedió desde 1959 al criminal de guerra Josef Mengele, que ese año recibió bajo su nombre real la ciudadanía paraguaya. Así como Bolivia y Klaus Barbie quedaron indisolublemente unidos en la memoria colectiva, Paraguay y Mengele seguirán siendo inseparables, pese a que Mengele solamente vivió un año en el país.

Fueron las pesquisas de un sobreviviente de Auschwitz, el judío austríaco Hermann Langbein, lo que llevó a Mengele a huir de Argentina, donde vivía tranquilamente con su segunda esposa, la viuda de su hermano. Langbein rastreaba el paradero de Mengele y en 1954 se enteró de la publicación del edicto sobre su divorcio. Su primera esposa, Irene, no quiso acompañarlo a Argentina después de la guerra y se casó con un vendedor de zapatos de Friburgo. Mengele contrajo segundas nupcias con su cuñada Martha en Nueva Helvecia, Uruguay en 1958 y pasó la luna de miel en Bariloche, Argentina. En 1959 el sobreviviente Langbein logró que un magistrado alemán emitiera una orden de captura contra Mengele y que la cancillería transmitiera a Argentina la correspondiente solicitud de extradición. Por eso Mengele pidió ayuda a sus amigos y favorecedores del Cono Sur, que le tramitaron la ciudadanía paraguaya.

El 20 de julio de 1943 tras la llegada de un tren de París, 369 hombres quedaron clasificados como idóneos para el trabajo y un total de 440 fueron seleccionados para la cámara de gas. El 20 de diciembre de 1943 un tren de Francia trajo a 112 mujeres y 233 hombres seleccionados para vivir y 504 que pasaron a las cámaras de gas. La lista completa ocupa varias páginas. A veces en un día entraban 1.000 o 1.500 personas a las cámaras de gas tan pronto descendían de los vagones. En 1944, Mengele les disparó en la plataforma a una madre que no quería separarse de su hija de unos 13 años, y a la niña también. La furia que le produjo la rebeldía de la madre llevó a Mengele a ordenar que fueran llevados a la cámara de gas también los deportados que ese día habían sido escogidos como aptos para el trabajo. El 3 de agosto de 1944 unos 300 niños fueron quemados vivos en el crematorio por orden de Mengele.

Mengele manifestaba su desprecio por los judíos realizando selecciones macabras en días religiosos. El día del año nuevo judío en 1944 destinó a la cámara de gas a 328 niños. El día de Yom Kippur en 1944 colocó una barra en una portería de fútbol a una altura aproximada de 1.45 a 1.50 metros. Envió a la cámara de gas a unos 1.000 niños que no llegaban a esa estatura.

Alfredo Stroessner.Dictador que estuvo en el poder de 1954 a 1989. En 1985, Beate Karsfeld, una cazadora de nazis, le pidió la entrega de Mengele pero desde 1960 el médico nazi ya no estaba allí. Se había radicado en Brasil. - Foto: Ullstein Bild via Getty Images

Tampoco se sabía que en 1985 Mengele ya había fallecido. En 1979 mientras se bañaba en una playa brasileña murió de un derrame y fue enterrado con nombre falso. Los restos exhumados en 1985 confirmaron que el monstruo de Auschwitz en efecto había muerto, aunque no por ninguno de los métodos atroces que él utilizó contra sus víctimas.

Rolf Mengele, cambió su apellido a Jenckel. El hijo del médico de la muerte, lo visitó en Brasil en 1977. Lloroso y emocionado lo recibió el padre. Días después el hijo le preguntó por Auschwitz: “Él explotó. ¿Cómo puede imaginar que yo hice estas cosas, no ve que son mentiras o propaganda?”. Cuando Rolf le mencionó la selección que se hacía en las plataformas ferroviarias, Mengele padre lo reconoció y contestó: “No puedo ayudar a centenares de miles si existe una organización terrible. Ayudé a muchos de ellos. Ayudé a unos pocos”. Rolf Mengele le dijo que no entendía cómo no se había marchado de Auschwitz.