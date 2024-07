Típica mujer de la clase media de provincia. María Martínez de Nisser (1812-1872) pudo haber sido olvidada por la historia si no hubiera escrito y publicado su Diario de los sucesos de la revolución en la provincia de Antioquia en los años 1840 y1841. Impreso en Bogotá en 1843, esta obra fue posiblemente el primer escrito histórico de pluma femenina en Colombia. El diario es un ejemplo de la educación y el calibre intelectual que poseyeron algunas mujeres en la república temprana. Residente en Sonsón y miembro de una familia políticamente comprometida con el orden constitucional, se casó a los 19 años con el ingeniero sueco Pedro Nisser, de quien tuvo dos hijos, muertos en su infancia. María Martínez tuvo una cultura sólida para su tiempo. Conocía los idiomas inglés y francés y había leído ampliamente. Esas cualidades, no comunes a la mayoría de las mujeres, la llevaron a participar personalmente en la insurrección de 'los Supremos' contra el gobierno constitucional de José Ignacio Márquez. Con la anuencia de sus padres y hermanos, vistió el uniforme de soldado y siguió la tropa del mayor Braulio Henao. Para los combatientes, su presencia fue un incentivo patriótico. María estuvo presente en la batalla de Salamina, que decidió la victoria a los constitucionalistas, como auxiliar y provista de una lanza para su resguardo, pero no participó en la contienda, si nos atenemos a su propio diario. Aunque no fue la primera mujer que se unió a un ejército a modo de combatiente, su actuación le ganó el reconocimiento público y la impresión de su diario, que cubre el ambiente de resistencia en Sonsón, la marcha del Ejército y la batalla de Salamina. Escrito en un estilo claro y preciso, recoge sus ideas políticas, reflejo de su capacidad como ciudadana y como escritora. Es una obra que merece estudio como expresión de una visión y una participación femenina en la historia del siglo XIX. *Historiadora. Profesora en Arizona State University. Importante pionera e impulsadora de la investigación histórica sobre las mujeres latinoamericanas.