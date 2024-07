Fabio Ochoa fue declarado culpable de narcotráfico.

De esta manera Ochoa se convierte en el narcotraficante más reconocido del país que es enjuiciado en Estados Unidos desde que los dos países reanudaron las extradiciones en 1997.



Durante los años 80 fue el líder del cartel de Medellín que fue, junto con el del Cartel de Cali, el más importante del país.



Entre los cargos que se le imputan se encuentra haberse integrado y haber asesorado a una red que introducía 30 toneladas de droga al mes y en la que estaban involucrados traficantes colombianos y mexicanos entre 1997 y 1999. Lo que se traduce en conspiración para distribuir cocaína e intento de contrabando de drogas a través de una red.



Por ello el jurado, integrado en su mayoría por afroamericanos podría sentenciarlo incluso, a cadena perpetua el próximo 19 de agosto.



Durante el juicio, los fiscales usaron como testigos a varios sindicados de narcotráfico que aseguraron haber negociado con él o estar en reuniones en las que se planeaba algún viaje ilícito hacia Estados Unidos. Entre ellos se encontraron Alejandro Bernal Juvenal y Santiago Vélez Velásquez. También presentaron la trascripción de 1.021 grabaciones clandestinas realizadas en Colombia, en especial en la oficina de Bernal, y en más de 500.000 páginas de documentos.



En respuesta, Roy Black, el abogado de Ochoa aseguró que su cliente socializaba con traficantes, pero que no regresó al contrabando después de cumplir con una condena de cinco años en su país.



Cuando estaba a punto de oir el veredicto, Ochoa se arrodilló y se persignó. Pero no le sirvió de nada.



