¿Cómo se puede ahorrar ganando un salario mínimo en Colombia en 2023?

Ahorrar dinero no es un proceso sencillo. Aunque parezca fácil, guardar una porción de sus ingresos, si estos dependen de una sola fuente, puede ser más complicado.

El salario mínimo actual está en 1′160.000 pesos, cifra que, según miles de trabajadores, no alcanza para cubrir todos los gastos del mes. Pese a ello, existen algunos trucos para ir guardando de a poco y lograr sus objetivos financieros.

Revise qué suscripciones en plataformas de streaming está usando y cancele todas las que en realidad no utiliza o la que le deja más dudas por el contenido u otro factor.

Un consejo clave para que no gaste dinero cuando vaya de compras a un supermercado es que no lo haga cuando tenga hambre. Ir a mercar si no ha almorzado o si tiene el estómago vacío solo le hará comprar más de lo que realmente necesita.