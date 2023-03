Criptomonedas: los modelos de estafa más comunes y cómo no caer en estos

El mercado de criptomonedas es volátil y parte de la incertidumbre. Para no cometer errores al momento de invertir, le presentamos sugerencias para tener en cuenta este año y sacarle provecho a estos activos.

OBS Business School dio a conocer el informe ‘Criptomonedas y Blockchain 2023′, el cual describe la manera por la cual se comportará este mercado durante este año, señalando los pasos necesarios para los inversores que deseen darle mayor rentabilidad a sus criptomonedas. El estudio fue liderado por Eduard Garcia Rosicart, profesor de la misma entidad.

Como punto de partida, el informe plantea que el 2022 significó uno de los años con peor crisis en este mercado, lo cual ha generado que el inicio del actual periodo esté marcado por cierta agitación e incertidumbre de cara al futuro. No obstante, el mensaje es positivo, dado que este año prevé ser de recuperación.

El año pasado representó ser un periodo de caída para el negocio de criptomonedas. Sin embargo, la predicción es que el 2023 esté marcado por el repunte. - Foto: Getty Images

El primer aspecto radica en el perfil del inversor, acorde a la tendencia. Por un lado, el arquetipo busca personas que tengan un uso habitual en sus redes sociales y estén al tanto de las tecnologías de la información. También se considera importante que cuente con estudios universitarios y que dedique el 5 % de su capital en activos relacionados con las criptomonedas.

“Un 9 % de los inversores en criptomoneda lo hace de forma regular, un 23 % invierte en caídas de valor, el 26 % lo hace cuando tiene disponibilidad y el 41 % restante invirtió en el pasado y considera la criptomoneda su inversión a largo plazo”, expone el estudio sobre el panorama de las inversiones.

Adicionalmente, indica que es un hecho que la volatilidad es mayor frente a los activos tradicionales, debido a que tiene una regulación desordenada, falta de liquidez de algunas criptomonedas, hay riesgo de hackeos con la casi probable pérdida permanente de activos. Estos elementos negativos so una realidad, por lo que, además del perfil del inversor, hay que tener en cuenta los riegos de hacer parte de este mercado.

Cabe indicar que no quiere decir que el negocio sea negativo por tener riesgos, dado que eso es común en cualquier mercado de inversión. Es por ello que el reporte enumera las amenazas, para que las personas que hagan parte no caigan en ellas y sean precavidos.

El hackeo, una de las principales amenazas del Blockchain. Este método es empleado por los estafadores en línea. - Foto: Cortesía Seidor

La primera tiene que ver con las estafas. Una de las más habituales se llama Scams, la cual consta de esquemas fraudulentas para que una persona invierta en criptomonedas inexistentes o sin un valor real. Este tipo de mentira puede presentarse bajo varios modus operandi. Por ejemplo, se simulan sitios webs falsos que aparentemente cuentan con toda la legitimidad correspondiente. Cuando el inversor cae en la trampa, el sitio le pide que deposite fondos a una dirección específica para comprar una criptomoneda o hacer parte de un ICO (Oferta inicial de monedas).

Una vez que los usuarios hayan depositado el capital, el sitio web desaparece y el dinero se habrá perdido. Otro modelo que emplean los estafadores es el conocido como Ponzi, que consiste en que una empresa promete el alto rendimiento de los activos a corto plazo. No obstante, en lugar de invertirlos en un negocio transparente, el estafador emplea el capital para pagarle dinero a inversiones anteriores.

En ese orden de ideas, OBS Business School señala algunas recomendaciones para no caer en estafas. Primero, no hay que fiarse de cualquier sugerencia sino de aquellas que provengan de expertos. El informe sugiere tener en cuenta la percepción de los siguientes cripto-influencers, los cuales considera son especialistas en el tema y conocen a ciencia cierta los modelos fidedignos: Vitalik Buterin, Roger Ver, Andreas M. Antonopoulos, Tim Draper, Charlie Lee, Anthony Pompliano, Erik Voorhees, Tone Vays, John McAfee, Ivan on Tech, CryptoBrekkie, Dan Held, Layah Heilpern, Kenn Bosak y Ben Horowitz.

Vitalik Buterin, uno de los 'cripitoinfluencers' recomendados por el informe. (Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) - Foto: Bloomberg via Getty Images

Por otro lado, otra sugerencia es tener claridad frente a la criptomoneda, concretamente en conocer el objetivo y sus características; con ello, la decisión de en cual invertir estará ligada a los intereses particulares. Finalmente, el tercer tip es seleccionar la mejor vía para efectuar la compra.

Las criptomonedas se compran y venden a través de plataformas de intercambio e inversión que, en general, son de dos tipos: el exchange y el broker. El primero es una plataforma con herramientas avanzadas que reúne a compradores y vendedores para realizar intercambios de sus activos. El bróker es una plataforma de menor complejidad en la que son las mismas compañías las que realizan los intercambios de criptomonedas, por lo que el proceso se hace más fácil para el usuario, aunque sus tarifas son más altas.

Antes de escoger alguna de estas opciones, el inversor debe investigar a profundidad la plataforma, teniendo en cuenta variables como el volumen de negociación, tarifas, requisitos mínimos de inversión y los tipos de criptomonedas disponibles en esa plataforma.