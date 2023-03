¿Cuáles son las ventajas de comprar vivienda sobre planos?

Fiducia: al momento de decirse por una vivienda sobre planos, el dinero no se entregará al constructor, sino a una fiducia que velará porque el dinero esté seguro en caso de que la constructora decida no poner en marcha la construcción. Ante esta situación, la fiducia encargada devolverá el dinero pagado. El especialista en adquisición de primera vivienda indica: “Toda inversión tiene un riesgo y en el mundo inmobiliario invertir en un proyecto sobre planos genera un riesgo de que la constructora no termine de construir el proyecto, por eso es importante asegurarse de que tenga una buena fiducia”.