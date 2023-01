¿Invertir en criptomonedas en Colombia? Así puede hacerse con solo $5.000

Este tipo de inversión se convierte en una buena alternativa si se desea generar rentabilidad a un capital y que este no pierda poder adquisitivo por culpa de la inflación.

De acuerdo con analistas del mercado, los criptoactivos, también conocidos como divisas digitales, serán clave en 2023 para contrarrestar la inflación con la que cerró el año pasado y que, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fue de 13,12 %, la más alta del siglo en Colombia, poniendo en jaque el bolsillo de todos los ciudadanos.

A raíz de la creciente incertidumbre que vive el país por la coyuntura económica, varias personas están utilizando nuevas formas de resguardar su dinero, privilegiando opciones que les permitan refugiarse, por ejemplo, frente al precio de dólar, de forma online y con la mejor tasa de conversión.

En ese sentido, las Stablecoins (monedas estables) han demostrado ser un activo estratégico para cumplir con este propósito.

De acuerdo con Andrés Gómez, country manager de CryptoMarket en Colombia, ante la pérdida de poder adquisitivo y el debilitamiento del peso producto de la inflación “los ciudadanos de a pie están evaluando distintas alternativas para cuidar su plata y en este contexto, cobran fuerza las Stablecoins como medio digital de intercambio de dinero y de inversión, especialmente si consideramos que activos como el dólar estadounidense o el oro ofrecen un mayor resguardo”.

De hecho, esta dinámica no es algo nuevo en la región, debido a que se calcula que el año pasado al menos el 33% de los latinoamericanos utilizó criptomonedas para realizar compras diarias y el 51% hizo transacciones con esta moneda, según lo confirmó el New Payments Index 2022 de Mastercard.

El año pasado, al menos el 33% de los latinoamericanos utilizó criptomonedas para realizar compras diarias, según datos del New Payments Index 2022 de Mastercard. - Foto: Getty Images

Existen varias plataformas y firmas en Colombia que brindan el servicio de venta y compra de criptos, como CryptoMarket, Exchange o intercambio de divisas digitales con presencia en Latinoamérica y que funciona en el país desde agosto del 2022. Así mismo, están otras soluciones permiten comercializar este tipo de activos: Bitso, Binance, Buda, Panda, Gemini, Banexcoin, Obsidian y Bitpoint.

Para iniciar en el mundo de las divisas digitales, sólo se debe ser mayor edad, abrir una cuenta en una de estas plataformas, validar la identidad y luego, comenzar a comprar criptomonedas usando moneda local, en este caso pesos colombianos.

“Con pocos clics se podrá acceder a una oferta de 50 tipos de criptos, entre ellas, Bitcoin, Ether, Cardano, Solana y Stablecoins como USDT, USDC y Pax Gold, todo en una plataforma digital que permitirá comprar, vender y convertir estas digitales divisas nuevamente a la moneda local”, explicó Andrés Gómez de CryptoMarket.

Tenga en cuenta que cualquier persona podrá comenzar a comprar criptomonedas desde $5.000. Sin embargo, los tres criptos que hoy tienen la mayor demanda son: Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y USDT. Las dos primeras, son las más reconocidas y con mayor capitalización de mercado; la tercera, USDT, es una criptomoneda que tiene paridad con el dólar estadounidense y pertenece al subgrupo de las Stablecoins.

Si está interesado en invertir en criptomonedas, es importante que se asesore de un experto certificado, para que éste le pueda brindar toda la información necesaria para tomar una decisión acertada. - Foto: 123RF

“Vale aclarar que en Colombia aún las divisas digitales no pueden utilizarse para comprar o vender bienes o servicios porque el Gobierno no las reconoce como una moneda legal (en el Congreso avanza un proyecto de ley que busca regular este tipo de activos y que tiene una probabilidad de aprobación del 54% en el primer semestre del año); no obstante, en algunas plataformas si se pueden vender o comprar criptomonedas usando pesos colombianos, dependiendo el precio de cotización que tenga en el Exchange al momento que el usuario quiera hacer alguna operación”, agregó.

En el país hay varias plataformas que brindan el servicio de compra y venta de criptomonedas, entre estas se encuentran: CryptoMarket, Exchange, Bitso, Binance, Buda, Panda, Gemini, Banexcoin, Obsidian y Bitpoint. - Foto: Getty Images

Finalmente, para comenzar a invertir en este tipo de activos digitales, los expertos recomiendan analizar el comportamiento de la moneda y sus momentos de crecimiento para captar el mejor precio de la cripto y aprovechar ese monto, justo en ese instante. Igualmente, aconsejan investigar sobre este tipo de activos, la tecnología blockchain y específicamente en el proyecto o la cripto que quiera comprar. Una vez la persona entienda lo básico de estos conceptos podrá tomar la decisión de que activo digital quiere comprar y qué monto está dispuesto a invertir.

Según datos de Colombia Fintech, el intercambio de criptos en el país se ubica en un equivalente a 70.000 millones de dólares cada mes en criptomonedas, de ese porcentaje más del 70% es intercambio en Bitcoin.