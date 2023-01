La recomendación de Bill Gates para invertir en el 2023

En pocos días está por terminar la primera semana del nuevo año 2023 y eso significa que las finanzas, en términos de ahorro e inversión, juegan un papel fundamental para las personas que desean hacerle frente a una posible recesión económica y otros factores.

Precisamente, en el mundo de los negocios y la tecnología, uno de los rostros que mayor atención generó el año que ya pasó y, por lo visto, lo mismo pasará durante la nueva temporada, es el del filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates.

El multimillonario estadounidense, de 67 años, suele compartir su punto de vista, teniendo como base su experiencia, para las futuras generaciones o personas que lo siguen. Por ello, una vez más, habló sobre la inversión, específicamente la que se debería tener en cuenta durante este año.

Para muchos, las finanzas son un total dolor de cabeza, pues implica que los sujetos tengan en cuenta la planificación y el orden. Gates, por lo general, da consejos en torno a este tema que puede influir en la manera de pensar de los demás, con la mentalidad de hacer realidad metas u objetivos.

En su blog, Gates Notes, el magnate norteamericano da sus recomendaciones y, en esta oportunidad, tuvo en cuenta la inversión de dinero, un recurso que es escaso y necesario para el diario vivir.

Cada nuevo año, el cofundador de Microsoft da sus consejos de emprendimiento. (Photo by Kim Hong-Ji - Pool/Getty Images) - Foto: Getty Images

Días atrás, el filántropo se sumó a la tendencia de la red social Reddit en la opción de ‘Ask Me Anything’ (pregúntame lo que sea, en español). Bajo la idea de interactuar con los usuarios, el cofundador de Microsoft recibió cientos de interrogantes, pero lo que más llamó la atención es que muchas de estas preguntas se vinculaban al área económica.

En ese orden de ideas, la preocupación de lo que sucederá en las finanzas del mundo es notoria, por lo que las palabras de Gates toman relevancia, ya que es un ejemplo de éxito y perseverancia en el gremio empresarial. Antes de continuar, cabe recordar que el multifacético hombre es la cuarta persona más rica del mundo, con una fortuna neta de 129.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

¿En qué invertir durante el nuevo año 2023?

Una de las preguntas que seleccionó Bill Gates para dar respuesta en la citada plataforma digital, fue aquella en la que un usuario escribió: ¿Cuál era su mejor consejo financiero y personal para las personas que obtengan unas ganancias anuales de menos de 100 mil dólares?

Enseguida, el magnate dio una respuesta puntual, pero que tienen gran relevancia en la época actual: “Invierte en tu educación”, fue la principal recomendación del estadounidense para las finanzas del 2023.

Dicha recomendación tiene mucho que ver con lo que ha logrado el magnate en su vida, ya que es preciso rememorar que Bill Gates estudió en la famosa y competente Universidad de Harvard. Por ende, invertir en educación sería una manera de recoger los frutos monetarios a mediano o largo plazo.

Por otro lado, a través de Gates Notes, el filántropo compartió su posición respecto a lo que sucederá este año, donde lo primero que deparó fue que habrá un futuro complicado a corto plazo, puesto que continúa la guerra y aún permean los estragos de la pandemia.

En ese sentido, el cofundador de Microsoft cree que se necesitará de mayor tiempo para que la economía se estabilice.

Bill Gates, cofundador de Microsoft y presidente de la Fundación Gates, camina hacia una sesión matutina durante la Conferencia Allen & Company Sun Valley el 7 de julio de 2022 en Sun Valley, Idaho. (Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTE AMÉRICA / Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

Asimismo, el magnate consignó palabras que también compartió en una de las últimas cumbres de la revista Forbes sobre consideraciones que sucederán a mediano plazo, en cinco años. “Se avecinan cinco años complicados porque tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando”, aseguró.

Sumado a esto, el ámbito económico también se puede ver influenciado por las elecciones presidenciales de Estados Unidos para 2024. “Vamos a tener unas elecciones difíciles y una guerra civil. No tengo experiencia en esos temas, no voy a desviar mi dinero en eso porque no sabría cómo gestionarlo. La polarización política puede acabar con todo”, expresó.