Finanzas
Entregarán $500.000 a miles de colombianos que cumplan con un solo requisito: plazos para el beneficio
Tenga en cuenta cuáles son los requisitos del programa Jefes y Jefas de Hogar.
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30 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
Este es el subsidio al que puede acceder si cumple con un requisito clave. Foto: 123RF
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