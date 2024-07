¿Busca trabajo sin experiencia? Le enseñamos las vacantes disponibles a las que puede aplicar en Bogotá

Si usted se encuentra en búsqueda de trabajo y no tiene mucha experiencia, estas vacantes laborales pueden ser de su interés.

Barista en Starbucks para salidas de aeropuerto en Bogotá

Buscan candidatos como barista para contratación inmediata | Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Asesor comercial en Gopass Bogotá

Asesor comercial externo con habilidad para impulsar aplicación de servicios, no es necesaria la experiencia, contamos con capacitación para usted ¡Contratación inmediata!

Call Center en Thomas Greg

Horario de trabajo de (lunes a viernes). 5:00 am a 3:00 pm - No se labora sábados ni domingos, turnos fijos, no rotativos.