Empleo en Colombia: más de 140 mil vacantes activas esta semana

Cada semana se abren nuevas oportunidades en distintos sectores del país, impulsadas por empresas que buscan fortalecer sus equipos con talento calificado y dispuesto a asumir nuevos retos profesionales.

Es por eso, que actualmente, hay más de 140 mil vacantes activas, que abarcan cargos en áreas como ventas, tecnología, salud, administración, logística, atención al cliente, entre otros. Estas oportunidades están disponibles para diferentes niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Contador junior – Bogotá D.C.

Empresa: Nases

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será clave en mantener la contabilidad general y asegurar la precisión e integridad de nuestros registros financieros.

Responsabilidades:

Administrar y mantener la contabilidad general de la empresa.

Análisis, contabilización y conciliación de cuentas como nómina y pasivos laborales.

Verificar y actualizar anticipos activos fijos, cartera e impuestos.

Apoyar en el cierre de precios de entrega para facturación según importaciones.

Realizar conciliaciones bancarias de diversas cuentas.

Llevar a cabo análisis mensual de cuentas para informes gerenciales.

Calcular y distribuir costos mensuales mediante prorrateo.

Contribuir en el análisis fiscal financiero y reportes de información exógena.

Gestionar contabilidad y cierre fiscal de Uniones Temporales.

Requerimientos:

Profesional titulado en Contaduría Pública o Finanzas.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Conocimiento en manejo de Software SAP y Microsoft Office.

Detallismo y precisión en el trabajo contable.

Habilidad para trabajar en equipo y orientar acciones a resultados.

Analista de formación comercial – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 2.656.000 a $ 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.

Responsabilidades:

Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.

Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.

Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.

Revisar la presentación personal de acuerdo con el manual de imagen.

Reportar ejecuciones diarias en intelapp.

Implementar estrategias para incrementar ventas.

Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.

4 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza

Experiencia previa como formador.

Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.

Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.

Coordinador de registro de importación – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.115.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es esencial para asegurar que todos los procesos de importación se realicen de manera eficiente y conforme a la normativa vigente.

Responsabilidades:

Coordinar todas las actividades relacionadas con el área de registros de importación.

Liderar y gestionar el equipo de trabajo del área.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de diferentes entidades.

Capacitar al equipo en aspectos técnicos relevantes.

Gestionar la plataforma VUCE en el módulo de registros.

Requerimientos:

Profesional graduado en comercio exterior o carreras afines.

Mínimo 2 años de experiencia en la elaboración de registros de importación.

1 año de experiencia en manejo de equipos de trabajo.

Conocimiento avanzado de la plataforma VUCE.

Inglés en nivel medio-avanzado.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Lamiempaques

Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si quiere ganar comisiones sin techo y es un representante de ventas con experiencia en el sector plástico, de alimentos o manufacturero, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Manejo de presupuestos entre 500.000 y 1.000.000 mensuales.

Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.

Mínimo 3 años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar según sea necesario.

Experiencia en venta B2B y B2C.