Empresas reconocidas abren nuevas vacantes: postúlese ya

El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo con la apertura de nuevos procesos de selección por parte de reconocidas empresas a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones están en búsqueda de talento comprometido y con proyección, dispuesto a aportar al crecimiento de sus equipos en distintas áreas y niveles de experiencia.

El fortalecimiento del empleo formal en Colombia no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también promueve la estabilidad social y el bienestar de miles de familias. Cada nueva vacante representa una oportunidad para que más personas accedan a mejores condiciones laborales, consoliden su trayectoria profesional y contribuyan activamente al desarrollo del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Líder logístico – Bucaramanga

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es clave para garantizar la eficiencia en la remesa de mercancías y coordinar ventas de la agencia.

Responsabilidades:

Gestionar y liderar el equipo logístico.

Coordinar las operaciones de ventas y logística.

Supervisar la remesa de mercancías.

Optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia.

Colaborar con otros departamentos para garantizar una operación fluida.

conocimiento de herramientas ofimáticas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en liderazgo logístico.

Certificación y cotización en pensión.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Habilidades demostrables en coordinación de ventas y operaciones logísticas.

Asesor ventas sabatino – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Planeador de oferta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 5.187.291

Tipo de contrato: Término indefinido

Prebel está en la búsqueda de un planeador de oferta, encargado de asegurar el abastecimiento eficiente y oportuno de productos terminados, garantizando el cumplimiento de los objetivos en costos y optimizando tanto el nivel de servicio como los inventarios.

Responsabilidades:

Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.

Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.

Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.

Gestionar insumos próximos a vencer consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.

Identificar y justificar excesos de inventario buscando opciones de evacuación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa o Administración de Empresas.

Mínimo 2 años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.

Experiencia en sectores de manufactura.