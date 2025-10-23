Empleo
Empresas reconocidas abren nuevas vacantes: postúlese ya
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo con la apertura de nuevos procesos de selección por parte de reconocidas empresas a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones están en búsqueda de talento comprometido y con proyección, dispuesto a aportar al crecimiento de sus equipos en distintas áreas y niveles de experiencia.
El fortalecimiento del empleo formal en Colombia no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también promueve la estabilidad social y el bienestar de miles de familias. Cada nueva vacante representa una oportunidad para que más personas accedan a mejores condiciones laborales, consoliden su trayectoria profesional y contribuyan activamente al desarrollo del país.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.
Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: 4.000.000 a 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.
Responsabilidades:
- Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
- Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
- Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
- Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
- Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
- Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
- Habilidades de empatía y vocación al servicio.
- Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.
Líder logístico – Bucaramanga
Empresa: Expreso Brasilia
Salario: 1.423.000
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es clave para garantizar la eficiencia en la remesa de mercancías y coordinar ventas de la agencia.
Responsabilidades:
- Gestionar y liderar el equipo logístico.
- Coordinar las operaciones de ventas y logística.
- Supervisar la remesa de mercancías.
- Optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar una operación fluida.
- conocimiento de herramientas ofimáticas.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en liderazgo logístico.
- Certificación y cotización en pensión.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.
- Habilidades demostrables en coordinación de ventas y operaciones logísticas.
Asesor ventas sabatino – Bogotá
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
- Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.
Planeador de oferta – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 5.187.291
Tipo de contrato: Término indefinido
Prebel está en la búsqueda de un planeador de oferta, encargado de asegurar el abastecimiento eficiente y oportuno de productos terminados, garantizando el cumplimiento de los objetivos en costos y optimizando tanto el nivel de servicio como los inventarios.
Responsabilidades:
- Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.
- Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.
- Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.
- Gestionar insumos próximos a vencer consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.
- Identificar y justificar excesos de inventario buscando opciones de evacuación.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa o Administración de Empresas.
- Mínimo 2 años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.
- Experiencia en sectores de manufactura.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.