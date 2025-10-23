Suscribirse

Empleo

Empresas reconocidas abren nuevas vacantes: postúlese ya

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 7:19 p. m.
Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores | Foto: Stock

El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo con la apertura de nuevos procesos de selección por parte de reconocidas empresas a nivel nacional e internacional. Estas organizaciones están en búsqueda de talento comprometido y con proyección, dispuesto a aportar al crecimiento de sus equipos en distintas áreas y niveles de experiencia.

El fortalecimiento del empleo formal en Colombia no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también promueve la estabilidad social y el bienestar de miles de familias. Cada nueva vacante representa una oportunidad para que más personas accedan a mejores condiciones laborales, consoliden su trayectoria profesional y contribuyan activamente al desarrollo del país.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Reunión
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

  • Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
  • Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
  • Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
  • Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
  • Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
  • Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
  • Habilidades de empatía y vocación al servicio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder logístico – Bucaramanga

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: 1.423.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es clave para garantizar la eficiencia en la remesa de mercancías y coordinar ventas de la agencia.

Responsabilidades:

  • Gestionar y liderar el equipo logístico.
  • Coordinar las operaciones de ventas y logística.
  • Supervisar la remesa de mercancías.
  • Optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia.
  • Colaborar con otros departamentos para garantizar una operación fluida.
  • conocimiento de herramientas ofimáticas.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en liderazgo logístico.
  • Certificación y cotización en pensión.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.
  • Habilidades demostrables en coordinación de ventas y operaciones logísticas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Oportunidades laborales en salud: empresas buscan talento en todo el país

Asesor ventas sabatino – Bogotá

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un(a) asesor(a) comercial para trabajar en tiendas Patprimo exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Planeador de oferta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 5.187.291

Tipo de contrato: Término indefinido

Prebel está en la búsqueda de un planeador de oferta, encargado de asegurar el abastecimiento eficiente y oportuno de productos terminados, garantizando el cumplimiento de los objetivos en costos y optimizando tanto el nivel de servicio como los inventarios.

Responsabilidades:

  • Gestionar y ejecutar actividades para la entrega de producto terminado en tiempo, cantidad, calidad y rentabilidad.
  • Planear el abastecimiento a la planta de producción en tiempos y cantidades requeridas.
  • Medir y analizar el OTIF de cada cliente mensualmente, identificando oportunidades de mejora.
  • Gestionar insumos próximos a vencer consultando con proveedores o laboratorios para evitar desperdicios.
  • Identificar y justificar excesos de inventario buscando opciones de evacuación.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción, Ingeniería Administrativa o Administración de Empresas.
  • Mínimo 2 años de experiencia en negociación y gestión de compras de materiales.
  • Experiencia en sectores de manufactura.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

