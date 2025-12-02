Trabajo en Bogotá: oportunidades para bachilleres, postúlese aquí

El mercado laboral en Bogotá sigue generando oportunidades para quienes buscan su primera experiencia profesional. Por eso, empresas de distintos sectores están ampliando sus equipos para incorporar jóvenes y bachilleres que quieran iniciar su trayectoria laboral y desarrollar competencias clave para el futuro.

Estas vacantes son ideales para quienes cuentan con poca experiencia, ya que muchas incluyen formación inicial, acompañamiento en el cargo y posibilidad de crecimiento dentro de la organización. Se busca que los candidatos tengan motivación para aprender, buena disposición para trabajar en equipo, comunicación efectiva y capacidad para adaptarse a distintos entornos laborales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, logística, mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las opciones disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Múltiples empresas tienen vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar. | Foto: Getty Images

Coadministrador

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 1.680.000 a 2.500.000

Si tiene la habilidad de contribuir directamente a la operación y estrategia de la compañía, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y coordinar procesos operativos y comerciales.

Gestionar inventarios de manera eficiente.

Supervisar actividades de mercadeo.

Asegurar un excelente servicio al cliente.

Apoyar al administrador principal en la toma de decisiones estratégicas.

Supervisar al equipo de trabajo para el cumplimiento de metas.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia previa en gestión administrativa o de inventarios.

Habilidades de liderazgo y capacidad para tomar decisiones.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Vendedor TAT

Empresa: Nases

Salario: 1.423.500 a 2.300.000

Si tiene experiencia en el manejo de portafolios de productos y disfruta del contacto directo con los clientes, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Visitar al 100% los clientes solicitados.

Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra.

Otras funciones relacionadas con el área.

Requerimientos:

Bachiller académico.

1 año de experiencia en consumo masivo como preventista o vendedor TAT.

Manejo de portafolio de productos.

Conductor

Empresa: Staffing

Salario: 1.800.000

Importante empresa del sector de consumo masivo está en la búsqueda de un conductor en Bogotá, encargado del transporte y entrega de alimentos, así como la recolección de dinero en los puntos de venta.

Responsabilidades:

Transportar y entregar alimentos a los puntos de venta.

Recolectar dinero de los clientes según las entregas realizadas.

Visitar tienda a tienda para completar las rutas asignadas.

Cargar y descargar mercancía correctamente.

Garantizar el buen servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Licencia de conducción C2 vigente.

Manejo básico de aplicativos móviles.

Un año de experiencia como repartidor TAT, preferiblemente en el sector alimentario.

Mercaderista

Empresa: Manpower Group

Salario: 1.423.500 a 1.800.000

Si ha trabajado como promotor de ventas o gestor de exhibiciones en autoservicios independientes, esta es su oportunidad para unirte al equipo.

Responsabilidades:

Asegurar la exhibición adecuada de los productos en los puntos de venta.

Implementar estrategias de promoción para incrementar las ventas.

Mantener un inventario actualizado y ordenado de los productos.

Colaborar con los encargados de los autoservicios para maximizar la visibilidad de los productos.

Elaborar reportes de ventas y actividades realizadas.

Requerimientos:

Bachiller culminado y certificado.

Experiencia mínima de un año en consumo masivo, especialmente en autoservicios independientes.

Conocimientos en estrategias de promoción y ventas.

Disponibilidad para trabajar en Bogotá.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al cliente.