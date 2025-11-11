Suscribirse

Empleo

Trabajo estable: revise las vacantes a término indefinido en Colombia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de noviembre de 2025, 2:33 p. m.
Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Actualmente, diferentes empresas en sectores como tecnología, salud, manufactura, comercio y servicios están incorporando talento bajo esta modalidad, con el objetivo de fortalecer sus equipos y reducir la rotación de personal. Estas oportunidades están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a técnicos y bachilleres que buscan consolidarse en el mercado laboral.

Además de los beneficios económicos, el trabajo estable también promueve el bienestar y el sentido de pertenencia, factores clave para el desarrollo personal y organizacional. Por eso, las compañías están apostando por estrategias de retención que incluyen capacitación continua, planes de carrera y ambientes laborales flexibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los contratos a término fijo vienen con ventajas claras, como la posibilidad de renegociar condiciones o incluso de pasar a un contrato indefinido si ambas partes están satisfechas con la relación laboral.
Los contratos a término indefinido ofrecen mayor estabilidad laboral y seguridad, facilitando el acceso a créditos, además de reducir los trámites administrativos de renovación. | Foto: Stock/ Magneto

Ejecutivo comercial inmobiliario – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi, una empresa que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México, busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta su pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

  • Formar parte del equipo comercial de Ventas.
  • Realizar cierres de negocios exitosos.
  • Gestionar negociaciones complejas con clientes.
  • Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
  • Habilidad para manejar negociaciones complejas.
  • Comunicación asertiva por teléfono.
  • Disponibilidad horaria para contactar clientes.
  • Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Analista de formación comercial – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 2.400.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.

Responsabilidades:

  • Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.
  • Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.
  • Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.
  • Revisar la presentación personal de acuerdo con el manual de imagen.
  • Reportar ejecuciones diarias en intelapp.
  • Implementar estrategias para incrementar ventas.
  • Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.
  • 3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marcas exclusivas de belleza
  • Experiencia previa como formador.
  • Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.
  • Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.

Analista de planeación financiera – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo, también conocido como especialista en planificación o consultor financiero, será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.

Responsabilidades:

  • Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.
  • Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.
  • Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.
  • Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en finanzas, economía, administración de empresas, o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera, presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.
  • Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.
  • Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.
  • Dominio de herramientas informáticas como Excel, SAP, otras (Peer BI, Tableau).

Analista de relaciones públicas – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 4.248.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de relaciones públicas, validará periódicamente los resultados para asegurar que estén alineados con los objetivos definidos por la compañía.

Responsabilidades:

  • Investigar y seleccionar influenciadores alineados con los valores de la marca.
  • Desarrollar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con influenciadores y agencias.
  • Colaborar en la creación de campañas de relaciones públicas con influenciadores.
  • Monitorear el rendimiento de las campañas, analizando métricas clave y generando informes.
  • Administrar el presupuesto de campañas de influencer marketing, asegurando un uso eficiente y reportando el ROI.

Requerimientos:

  • Profesional en diseño gráfico, comunicaciones, publicidad o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en plataformas de gestión de influencers y análisis de datos.
  • Conocimiento de plataformas digitales para gestión de campañas de influencer marketing.

