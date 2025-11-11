Empleo
Trabajo estable: revise las vacantes a término indefinido en Colombia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Actualmente, diferentes empresas en sectores como tecnología, salud, manufactura, comercio y servicios están incorporando talento bajo esta modalidad, con el objetivo de fortalecer sus equipos y reducir la rotación de personal. Estas oportunidades están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a técnicos y bachilleres que buscan consolidarse en el mercado laboral.
Además de los beneficios económicos, el trabajo estable también promueve el bienestar y el sentido de pertenencia, factores clave para el desarrollo personal y organizacional. Por eso, las compañías están apostando por estrategias de retención que incluyen capacitación continua, planes de carrera y ambientes laborales flexibles.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Ejecutivo comercial inmobiliario – Barranquilla
Empresa: Habi
Salario: 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Habi, una empresa que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México, busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta su pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de Ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
Analista de formación comercial – Cali
Empresa: Medipiel
Salario: 2.400.000 a 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.
Responsabilidades:
- Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.
- Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.
- Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.
- Revisar la presentación personal de acuerdo con el manual de imagen.
- Reportar ejecuciones diarias en intelapp.
- Implementar estrategias para incrementar ventas.
- Realizar informes mensuales de actividades.
Requerimientos:
- Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.
- 3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marcas exclusivas de belleza
- Experiencia previa como formador.
- Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.
- Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.
Analista de planeación financiera – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo, también conocido como especialista en planificación o consultor financiero, será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.
Responsabilidades:
- Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.
- Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.
- Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.
- Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en finanzas, economía, administración de empresas, o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera, presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.
- Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.
- Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.
- Dominio de herramientas informáticas como Excel, SAP, otras (Peer BI, Tableau).
Analista de relaciones públicas – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 4.248.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de relaciones públicas, validará periódicamente los resultados para asegurar que estén alineados con los objetivos definidos por la compañía.
Responsabilidades:
- Investigar y seleccionar influenciadores alineados con los valores de la marca.
- Desarrollar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con influenciadores y agencias.
- Colaborar en la creación de campañas de relaciones públicas con influenciadores.
- Monitorear el rendimiento de las campañas, analizando métricas clave y generando informes.
- Administrar el presupuesto de campañas de influencer marketing, asegurando un uso eficiente y reportando el ROI.
Requerimientos:
- Profesional en diseño gráfico, comunicaciones, publicidad o carreras afines.
- 2 años de experiencia en plataformas de gestión de influencers y análisis de datos.
- Conocimiento de plataformas digitales para gestión de campañas de influencer marketing.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.