Trabajo estable: revise las vacantes a término indefinido en Colombia

Actualmente, diferentes empresas en sectores como tecnología, salud, manufactura, comercio y servicios están incorporando talento bajo esta modalidad, con el objetivo de fortalecer sus equipos y reducir la rotación de personal. Estas oportunidades están dirigidas tanto a profesionales con experiencia como a técnicos y bachilleres que buscan consolidarse en el mercado laboral.

Además de los beneficios económicos, el trabajo estable también promueve el bienestar y el sentido de pertenencia, factores clave para el desarrollo personal y organizacional. Por eso, las compañías están apostando por estrategias de retención que incluyen capacitación continua, planes de carrera y ambientes laborales flexibles.

¿Cómo postularse?

Ejecutivo comercial inmobiliario – Barranquilla

Empresa: Habi

Salario: 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi, una empresa que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México, busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta su pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de Ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Analista de formación comercial – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 2.400.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.

Responsabilidades:

Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.

Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.

Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.

Revisar la presentación personal de acuerdo con el manual de imagen.

Reportar ejecuciones diarias en intelapp .

. Implementar estrategias para incrementar ventas.

Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.

3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marcas exclusivas de belleza

Experiencia previa como formador.

Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.

Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.

Analista de planeación financiera – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo, también conocido como especialista en planificación o consultor financiero, será responsable de brindar soporte en la elaboración, análisis y seguimiento de planes y presupuestos financieros.

Responsabilidades:

Elaborar y analizar planes y presupuestos financieros.

Realizar proyecciones financieras para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión.

Participar en la elaboración de informes financieros para la alta dirección.

Coordinar y dar seguimiento a la ejecución del plan financiero anual.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros de la organización.

Requerimientos:

Profesional en finanzas, economía, administración de empresas, o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en el área financiera, específicamente en planeación financiera, presupuestos y evaluación de proyectos de inversión.

Conocimiento sólido en finanzas corporativas y costos.

Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de información.

Dominio de herramientas informáticas como Excel, SAP, otras (Peer BI, Tableau).

Analista de relaciones públicas – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 4.248.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de relaciones públicas, validará periódicamente los resultados para asegurar que estén alineados con los objetivos definidos por la compañía.

Responsabilidades:

Investigar y seleccionar influenciadores alineados con los valores de la marca.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con influenciadores y agencias.

Colaborar en la creación de campañas de relaciones públicas con influenciadores.

Monitorear el rendimiento de las campañas, analizando métricas clave y generando informes.

Administrar el presupuesto de campañas de influencer marketing, asegurando un uso eficiente y reportando el ROI.

Requerimientos:

Profesional en diseño gráfico, comunicaciones, publicidad o carreras afines.

2 años de experiencia en plataformas de gestión de influencers y análisis de datos.

Conocimiento de plataformas digitales para gestión de campañas de influencer marketing.