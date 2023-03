Capacidad de endeudamiento: ¿qué es y cómo se mide?

Cuando se trata de salud financiera es importante realizar una adecuada administración de los ingresos, ya que esto permitirá saber hasta cuánto se puede gastar y así evitar inconvenientes al momento de solicitar un crédito o préstamo ante alguna entidad bancaria.

Ser consciente sobre el dinero con el que se cuenta y con base a este, poder determinar lo que se puede pagar, va a hacer clave en la capacidad de endeudamiento; el cual es un factor indispensable para entender si es posible o no cubrir una deuda a corto, mediano y largo plazo.

Entonces, ¿qué es la capacidad de endeudamiento? Este término hace referencia al capital máximo por el que una persona se puede endeudar sin poner en peligro su integridad financiera y que, según los expertos, debe comprometer entre el 35 % y el 40 % de los ingresos netos mensuales.

De acuerdo con el banco BBVA, una forma de conocer con exactitud la capacidad de endeudamiento es saber cuáles son los gastos fijos que se tienen cada mes. Entre los gastos fijos se puede considerar el alquiler o crédito hipotecario, alimentación, transporte, educación, entre otros. También pueden existir gastos variables como vacaciones, entretenimiento, regalos o aspectos extras como fechas especiales que pueden ser considerados.

La capacidad de pago o de endeudamiento es la que permite a una persona establecer su límite frente al cumplimiento de una deuda adquirida, donde se debe procurar que esta obligación no afecte otras obligaciones como los gastos fijos mensuales e incluso, los gastos variables. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando se conozcan los montos antes mencionados, estos se deben restar de los ingresos y el resultado se multiplica por el 40 % (o el 35 %) y la cifra que queda representa el valor que se puede destinar a una deuda. Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo mensual de 3 millones 500 mil pesos y tiene un crédito de 30 millones de pesos, debería destinar máximo un millón 400 mil pesos al pago de esa deuda por mes; por lo que esa cifra representa su capacidad de endeudamiento.

Así las cosas, considerar qué porcentaje de los ingresos mensuales se puede destinar al pago de las cuotas de un préstamo es importante para no endeudarse por encima de las posibilidades y forma parte de buena educación financiera.

Si se ha adquirido una obligación financiera mediante un crédito bancario, los expertos aconsejan que la atención de ésta se haga a través de la destinación de hasta el 40% de los ingresos. Si dicha deuda compromete más de ese porcentaje, se debe evitar aumentar más el endeudamiento. - Foto: Getty Images

En este sentido, si se está pagando mensualmente un millón de pesos por un crédito hipotecario y la capacidad de endeudamiento está en un millón 100 mil pesos.

Según el experto Juan Carlos Ramírez, gerente de Solutions Development & Digital Transformation de BBVA Continental, no es recomendable pensar en pedir otro préstamo, ya que, en teoría, hay un saldo de solo $100.000 que no permite asumir una nueva obligación porque no se tiene la capacidad para poder pagarla. “Si ya se tiene una obligación financiera, lo ideal es amortizar esa deuda antes de juntar una cuota inicial para otra cosa”, indicó.

En definitiva, es importante calcular al detalle los ingresos y gastos mensuales para poder cumplir con las obligaciones financieras y establecer estrategias que ayuden a disminuir gastos y esto conlleva a tener presente la capacidad de endeudamiento. Hay que considerar que adquirir una deuda que no se puede pagar puede afectar no solo el aspecto económico; sino también las relaciones personales, tranquilidad e inclusive puede tener repercusiones en la salud.

¿Cómo mejorar o aumentar la capacidad de endeudamiento?

La compañía de seguros y créditos R5 destaca los siguientes aspectos a tener en cuenta para tener y mejorar la capacidad de endeudamiento. En primer lugar, se deben pagar las deudas a tiempo para evitar incremento en los intereses y una mala calificación en el historial crediticio.

Seguido, y en relación con lo descrito previamente, no superar el límite de endeudamiento del 40 %, aunque se tenga buena capacidad crediticia. A ello se le agrega que se debe tener un manejo responsable del historial crediticio, ya que con esto se suman puntos y beneficios con las diferentes entidades financieras.

Cuando se tienen deudas es importante que haga una adecuada administración de las mismas, con base en los ingresos, por lo que si no cuenta con la capacidad para pagarlas se debe realizar una unificación de las mismas mediante la compra de cartera. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Otra recomendación es la de tratar de mejorar los ingresos, ya sea por medio de un nuevo empleo con mejor remuneración o conseguir nuevas fuentes de ingreso. Y finalmente, si se tienen obligaciones que superan la capacidad de endeudamiento, es aconsejable consolidar las deudas y una opción es unificarlas por medio de la compra de cartera.