Capturan a ladrones que duplicaban tarjetas en cajeros: Policía advierte por época del pago de prima

Es por ello, que ante esta época complicada y en la que la delincuencia tiende a aumentar, es importante que siga algunas recomendaciones para que su dinero no se pierda o no lo roben. De acuerdo con el portal Compara online, es importante que usted no entregue los datos de su tarjeta y mucho menos el pin o CVV. Tampoco anote los datos de su tarjeta en ningún lado, ni en la app de notas del celular o en un papel en su billetera.