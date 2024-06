La sofisticada estafa telefónica que deja las cuentas bancarias en cero con solo contestar una simple llamada

En este punto, el usuario ha caído en la trampa, y la estafa continúa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. La diferencia es que esta vez es el interesado en el empleo quien inicia la conversación, lo que distrae y hace pensar que no se trata de una comunicación sospechosa.

En ese contexto, al guardar el número en su agenda, no se puede ver el prefijo del país de origen, lo que suele ocurrir cuando hay una interacción desconocida. Una vez demostrado que el usuario está interesado en el supuesto empleo, los delincuentes darán una serie de instrucciones que pueden implicar la realización de tareas ilegales, lo que puede resultar acusaciones de complicidad en fraude.

Lo primero a resaltar es que no se debe confiar en llamadas o mensajes de destinatarios desconocidos, especialmente si provienen de números extranjeros, dado que esto no augura nada bueno. Asimismo, no acepte dinero o premios prometidos, porque estas estrategias suelen ser un gancho para atrapar a la persona desde el primer momento y luego obtener el doble de dinero.