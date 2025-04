Studio Ghibli: los peligros de la irresistible y peligrosa tendencia de subir fotos con este estilo. Expertos explican la razón

A propósito de su participación en el evento ‘¿Qué derecho para las irrupciones tecnológicas?’, organizado por la Universidad del Rosario en colaboración con Tools for Humanity, enfocado en la discusión en torno a la regulación de la inteligencia artificial y la innovación responsable, entre otros temas, SEMANA consultó a Luisa Fernanda Jiménez, reserch member de The Center for AI and Digital Policy, sobre la diatriba entre si las herramientas de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT, OpenAI o Grok, tenían prácticas éticas y responsables a la hora de crear contenido nuevo como textos, imágenes, música, audio y videos.