¿Cuáles son las causas para terminar un contrato de arrendamiento?

Según lo afirmó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, “los arrendamientos son un aspecto de alto interés para la población colombiana, pues el 40,2% de los colombianos habitan en alquiler y el dato supera el 47% en las ciudades principales. El incremento del canon afecta no solo a las familias que viven en arriendo, sino a los propietarios de las viviendas que en un 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión, devengan sus ingresos de dichos alquileres.

Pese a que esta es una de las modalidades más usadas por los colombianos, lo cierto es que muy pocos conocen sus derechos y deberes como arrendatarios, que fueron definidos para garantizar los derechos de ambas partes en el contrato. Existen algunas multas y otros procesos que puede realizar el arrendador, si el residente de la vivienda no cumple con algunos parámetros.

Existen algunas multas y otros procesos que puede realizar el arrendador, si el residente de la vivienda no cumple con algunos parámetros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Motivos por los que el arrendador lo puede sacar de la casa que alquiló

La primera razón es por no cancelar, por parte del arrendatario, las rentas y reajustes hechos al canon dentro del tiempo estipulado en el contrato.

La no cancelación de servicios públicos, que también cause la desconexión o posterior pérdida del servicio, además del no pago de las expensas comunes, también son una razón de peso.