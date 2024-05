¿Cuánto le deben pagar a un empleado si no recibe la prima de mitad de año a tiempo?

La prima corresponde a un salario completo por cada año trabajado y se entrega en dos partes, en junio y en diciembre. Los trabajadores con contrato formal y un salario que no supere los $12 millones tienen derecho a recibir esta prestación, siempre y cuando no estén contratados por prestación de servicios.

No obstante, no faltan los casos en los que algunos empleadores se pasan de la fecha y no cancelan este compromiso a tiempo, desconociendo que esto les puede acarrear serias sanciones en caso de que los empleadores decidan denunciarlos ante las autoridades competentes, sin contar con las multas a las que se exponen por parte de las autoridades correspondientes.