Esta es la multa que hay que pagar si no se tiene el Soat al día

“Para nuestro gobierno ustedes son muy importantes, es que no estamos hablando de que aquí hay 100.000 motos en Colombia o hay 500.000 motos, aquí hablamos de que hay más diez millones de motos y la moto es hoy una fuente de trabajo fundamental que no podemos ignorar. Muchos de los motociclistas trabajan con plataformas, estamos trabajando con la ministra de Trabajo para determinar cómo en esa relación que hay, de los que trabajan en plataformas, hay un contrato realidad y obligamos a que les cubran la seguridad social, ese es un tema vital para nosotros, que todos los que van en una moto tengan seguridad social, pero en especial que tengan garantía de seguro a la vida”, expresó el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, en la apertura del espacio.

“El presidente Gustavo Petro ha ordenado que no hay autorización de incrementar las tarifas del Soat, hasta que haya una revisión integral de montos, capacidades y el proceso de expedición mismo, Nosotros vamos a revisar con autoridades y agentes de tránsito cómo se puede manejar el tema mientras se resuelve el Soat, en aquellos eventos en que no ha sido responsabilidad del motociclista no tenerlo, cuando es responsabilidad de las aseguradoras“, agregó Reyes.