No solo Miami: los destinos en Estados Unidos donde los colombianos compran propiedades y cuánto valen

Durante muchos años Miami y en general el estado de Florida ha sido el destino predilecto de los colombianos que desean mudarse a los Estados Unidos o invertir en propiedades en suelo norteamericano, ya que dicha ciudad tiene varias particularidades que atraen a los migrantes del país.

El atractivo que ofrece la Ciudad del Sol siempre ha sido una constante para la gente del país. La cercanía (tan solo tres horas en avión), la disponibilidad de vuelos, una cultura prácticamente latina, pero con el orden y las ventajas de un país desarrollado, es lo que hacen tan atractivo este mercado para los colombianos.

Además de factores como el acceso a crédito hipotecario con entidades financieras estadounidenses, que se han especializado en prestarles a extranjeros y que, pese a que les cobran un poco más que a sus nacionales, prestan mucho más barato que en Colombia: se pueden conseguir tasas entre 5 y 7 %, mientras que acá están entre 10 y 11 %.

Según la Miami Association of Realtors, la colombiana fue la segunda nacionalidad extranjera que más compró propiedades inmobiliarias en el sur de Florida en 2021. El primer lugar fue para los argentinos, que adquirieron el 13 % de los inmuebles vendidos el año pasado, los colombianos respondieron por el 12 %.

Comprar propiedades en Miami se ha vuelto más difícil por los altos precios que se manejan. - Foto: Getty Images

Más allá de Miami

Édgar Pulido, director internacional de las oficinas en Colombia de la firma norteamericana Latam en USA, igualmente reafirmó el interés de los colombianos por la finca raíz estadounidense, en especial como una estrategia de diversificación, aplicando la máxima de no tener “todos los huevos en una misma canasta”.

No obstante, advirtió que el valor de la vivienda en Estados Unidos ha subido 25 % en el último año, lo que llevó a varios expertos a hablar de burbuja inmobiliaria. En consecuencia, no recomendó inmuebles en Miami o Florida por su alto valor, sino regiones emergentes, como Baltimore, Virginia, Filadelfia o Detroit, donde se pueden comprar viviendas de 80.000 dólares, mientras que el promedio en Miami es de 350.000.

Esto, claro, visto más como una inversión que como una residencia, pues muchos agentes de finca raíz también ayudan en la consecución de los inquilinos y en los trámites para los pagos de impuestos en Estados Unidos.

Núñez aceptó que el mercado de Florida está caro, pero dijo que a diferencia de otros estados no está amenazado por una recesión. “La Florida es un estado privilegiado, pues están llegando grandes capitales domésticos, en especial de California y Nueva York, así como del exterior. Están invirtiendo en Miami por su sistema impositivo. Mientras que en otras regiones se pagan impuestos federales, estatales y de cada ciudad, en Miami solo se paga el federal”, explicó.

Más allá de Miami, los colombianos pueden tener otras opciones de inversión en los Estados Unidos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Opciones de inversión

Como muchos colombianos no tienen los recursos suficientes para adquirir vivienda en el exterior o no podrían irse a ese país porque allí no tendrían cómo generar ingresos, aparecen otras alternativas para diversificar sus inversiones. Una de ellas es la compra de franquicias que ya operan en el mercado estadounidense. Esto puede costar entre 160.000 y 370.000 dólares, caso en el que, además, se puede adquirir visa de inversión.

Un ejemplo de esto es el Grupo Fígaro, una cadena de barberías y salones de belleza, que comenzó en Colombia y que ya tiene licencia para operar en Estados Unidos, país en donde están creciendo con el sistema de franquicias.

También está el caso de la fintech Milo, especializada en ofrecer hipotecas para los extranjeros que quieran comprar en Estados Unidos. Su oferta es que el interesado primero cotiza con ellos y con eso sabe cuánto dinero le pueden prestar. Con ese dato pueden hacer una mejor búsqueda del inmueble que se ajusta a sus necesidades. En promedio financian el 70 % del valor de la vivienda y, en efecto, están viendo el mayor interés de los colombianos.

Por ahora muchos compatriotas están evaluando a Miami para invertir o para vivir. Falta ver qué tanto de esos proyectos se vuelven realidad.