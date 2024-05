¿Se puede cobrar cuota alimentaria al progenitor, si no respondió económicamente en su debido momento?

En Colombia existen términos de prescripción donde si el descendiente deja que pase el tiempo y no cobra su cuota, el deudor puede iniciar un proceso para, directamente, no realizar el pago. | Foto: Getty Images

¿Existe un límite de tiempo para reclamar la cuota alimentaria?

En Colombia existen términos de prescripción: si el descendiente deja que pase el tiempo y no cobra su cuota, el deudor puede iniciar un proceso para, directamente, no realizar el pago. Es por ello por lo que se recomienda no dejar pasar tanto tiempo, ya que la prescripción puede hacer que se pierda el caso y no se logre recibir la respectiva cuota alimentaria.