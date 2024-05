Rumbo a las grandes ligas del ciclismo. La inspiradora historia de tres niños colombianos

Brandon, 17 años; Julián, 12, y Angie, 11, no se conocen aún pero los tres comparten la misma pasión: el ciclismo. Jamás han coincidido en la carretera o en alguna competencia, pero l os une un sueño: correr en Europa . Además forman parte del grupo de niños y jóvenes que el programa Alimentando Talentos de Zenú viene formando desde hace una década en diferentes regiones de Colombia.

De Tibaná a España

Brandon Vargas es uno de los mejores gregarios del municipio de Tibaná, Boyacá; y gracias a esto, según contó Edison, su papá, el equipo Vasco de España le puso los ojos y se lo llevará a practicar a Europa . “En las clásicas, mi hijo ayuda mucho al líder del grupo para que gane las carreras y no se desgaste tanto. Ya lleva un mes practicando y el equipo se encuentra muy contento con su desempeño. Él está aprovechando esta gran oportunidad”.

A Edison lo llena de orgullo poder decir que Brandon se ha ganado todo a pulso. Con esfuerzo, trabajo y dedicación, sin ventajas, “de abajo”, aclaró, donde están arraigadas sus raíces. “Mi esposa es desplazada y yo soy maestro; y eso es lo bonito de su historia, porque él no ha tenido muchas facilidades como otros ciclistas . Gracias a Dios ha estado Zenú apoyando a su equipo y trabajando porque adquieran muchos valores”, dijo.

Del fútbol al ciclismo

“Algún día correré en las grandes ligas”

A Angie Viviana Cárdenas, le bastaron nueve meses en el ciclismo para convencerse de que ese sería su deporte. Su madre, Erika Pérez, contó que durante casi 5 años practicó patinaje, pero aunque le iba bien y ganaba pruebas, eran pocos los apoyos que recibía como deportista. Además, continuar dependía de que la familia pasara “mucho trabajo”. Así que la decisión fue no seguir. Más adelante, se inscribió en el equipo de ciclismo Colombielas, ubicado en el municipio de Sogamoso, Boyacá.

“Todo cambió. Aquí reciben el apoyo deportivo, técnico y alimenticio de la empresa Zenú. Eso la ha motivado. Hoy corre más feliz y comprometida”, aseguró Pérez, quien añadió: “los días que no puede entrenar se pone triste y no hay quien la controle”. Con el Giro de Italia, Angie se emocionó tanto que no se perdió ninguna etapa; y siempre repite la misma frase: “mamá, algún día correré en las grandes ligas”.