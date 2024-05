Alimentando talentos: así funciona el programa que cambia vidas a través del ciclismo

A Manuel Cordero, 18 años, oriundo de Chita, Boyacá, el ciclismo le ha cambiado la vida. Le ha servido para ser más disciplinado, responsable y resiliente. “Hace años el municipio sufrió de violencia por parte de grupos armados, y aunque no me afectó mucho a mí, sí a mí contexto. El deporte me ha servido para salir adelante y ser mejor persona ”, aseguró.

“Ha sido fundamental a nivel deportivo. Antes de tener el apoyo de Zenú no me inscribía porque la bicicleta no me servía o porque no tenía cómo transportarme”, recordó el joven, quien hoy hace parte de la escuela Colombielas.