Más del 50 por ciento de la reforma pensional está aprobada en tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara

“Veo al ministro de Hacienda, ¿por qué no nos dice por qué este proyecto no tiene aval fiscal? ¿Por qué el Gobierno no destapa las cartas de una vez por todas? De buenas intenciones está el camino al infierno. Es muy importante que nos expliquen la parte financiera de la reforma pensional. Queremos escuchar al papá de las finanzas del Gobierno, que explique y le diga de una vez al país por qué no está el aval de esta reforma”, añadió.