Si planea comprar ropa para 2023, los artículos de segunda son una opción

Los colombianos piensan estrenar ropa el 24 de diciembre, así como el primero de enero tener una “pinta nueva” para comenzar 2023. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor estimado del mercado de reventa de ropa, calzado y accesorios (de segunda) es de entre 100.000 y 120.000 millones de dólares en todo el mundo, casi triplicando el tamaño que tenía en 2020.

Lo anterior se da a conocer en un estudio de Boston Consulting Group (BCG) y Vestiaire Collective, What an Accelerating Secondhand Market Means for Fashion Brands and Retailers, en el que se destaca que, aunque los compradores llegan al mercado de segunda mano adquiriendo carteras y bolsos, muchos regresan para comprar ropa y, en última instancia, joyería.

Según el informe, el mercado de segunda mano representa entre el 3 y el 5 % del sector global de la ropa, el calzado y los accesorios, y podría crecer hasta el 40 %.

Así mismo, mientras que los productos de reventa constituyen aproximadamente una cuarta parte de los armarios de los compradores de productos de segunda mano, se espera que constituyan el 27 % en 2023.

En ese sentido, los consumidores de la generación Z son los más propensos a comprar (31 %) y vender (44 %) artículos de segunda mano, y los millennials les siguen de cerca.

Precio y sostenibilidad

Andrés Giraldo, managing director & partner de BCG, aseveró que “si bien la mitad de los encuestados citaron la asequibilidad y el valor como la principal razón para comprar ropa de segunda mano, este número ha disminuido notablemente desde 2019 y 2020″.

Agregó que “el 40 % de los compradores ven la ropa de segunda mano como su forma de consumir moda de manera sostenible. Además, la variedad de productos sigue siendo importante y el segundo motivo del consumo de esta categoría”.

Además, aunque los consumidores generalmente se sienten cómodos cuando compran en línea, el reporte revela que los temores a los productos falsificados o de mala calidad podrían disuadir a los consumidores de efectuar la compra de segunda mano.

Hasta el 10 % de los productos de marca que se venden son falsos, y se calcula que el 80 % de los consumidores han manipulado productos falsos, con o sin su conocimiento.

De acuerdo con el experto, casi el 60 % de los consumidores ha descubierto una marca gracias a su primera compra de segunda mano, lo que demuestra la gran oportunidad que tienen las compañías de aumentar su alcance a nuevos clientes al participar en el mercado de reventa.

A considerar

Así mismo, el informe describe tres modelos que las marcas o los minoristas deben considerar al ingresar al mercado de segunda mano.

Por un lado, poseer y operar sus propias capacidades de reventa, pues al revender sus propias colecciones en línea y en las tiendas, las empresas pueden mantener el control de su marca y la estructura de precios y, aun así, obtener un margen doble en el mismo artículo.

Sin embargo, este enfoque puede requerir muchos recursos y puede haber un alcance limitado de clientes, así como riesgos de volumen e inventario.

Por otra parte, la asociación con una plataforma de reventa es importante, pues este modelo ofrece una solución mutuamente beneficiosa. La plataforma maneja la logística, el procesamiento de pagos y la validación de productos.

Al mismo tiempo se obtiene un mayor tráfico, promoción y credibilidad del minorista. Por su parte, la marca puede revender sus productos, potenciar el reconocimiento y captar nuevos clientes a bajo precio.

Por otra parte, explorar la reventa sin realizar una inversión significativa o un compromiso a largo plazo. Esta opción incluye otorgar a un socio minorista un espacio en las tiendas y desarrollar esquemas de descuento e incentivos para vender ropa de segunda mano.