Belleza: tips moda para lucir siempre bien

Verse bien hace parte de cómo lo perciben los demás, aunque ello ya no sea determinante como ocurría en tiempo anterior. Sin embargo, la limpieza y pulcritud en la vestimenta son sinónimo de cuidado propio, que será bien visto.

En el camino es posible encontrar algunos tips de moda para lograr verse ‘siempre bien’, que dan alunas diseñadoras y medios dedicados al tema de la moda, el cuidado y la belleza.

Uno de estos tips es usar desodorante y perfume a diario: El aroma de una mujer (especialmente) es una parte esencial de su feminidad. Las damas elegantes se caracterizan por usar fragancias con un aroma sutil y característico, que logra cautivar a las personas que las rodean. Elegir un aroma que demuestre la personalidad.

No es recomendable utilizar demasiado perfume, lo mejor es aplicar una mínima cantidad, en los puntos clave de circulación: las muñecas y el cuello. Si no se es de usar mucho perfume, vale intentar con fragancias que tengan un aroma frutal o floral, hasta que se logre acostumbrarse.

La belleza de los paisajes colombianos, con sus montañas, bosques, sus inmensos mares y colores inconfundibles, son el centro de inspiración de la diseñadora de moda Lia Samantha, quien hace arte con sus diseños, una pionera en moda afrocolombiana y quien pasó por La Percha Fucsia y habló sobre su estilo, la sostenibilidad como pilar en su marca y dio tres tips para encontrar un estilo propio.

Tips para encontrar un estilo propio según la diseñadora Lia Samantha:

No le tengan miedo al color: “No le tengan miedo a ser el centro de atención. Creo que las personas que te miran y te critican les gustaría tener la fuerza y el coraje que tienes para lucirte así ante la vida. No hay que tenerle miedo al color ni a las joyas ni a los elementos grandes y diferentes”.

No hay que tenerle miedo a contrastar: “No tengamos miedo a la hora de ponernos jeans con una chaqueta sastre o a usar combinaciones que de pronto a simple vista no combinan. Perdamos el miedo al color y a los contrastes”.

El maquillaje: Es importante mezclar los colores cuando nos maquillamos. “Aprovechemos todo esto que está llegando de poder usar colores en los labios para que vayan de acuerdo a nuestra ropa”.

Tips para lograr un look perfecto:

La fundadora detrás de la empresa de arquitectura y diseño de interiores Caoba Design y de la línea de productos para cabello ecoamigables Everyday Love, Marialejandra Manotas Vélez, habló con Fucsia sobre su pasión por la moda, su estilo y algunos tips para lograr un outfit perfecto.

Comodidad: “Estar incómoda, nunca se ve bien, por eso después de que fui mamá trato de evitar los tacones, porque soy más de botas y de tenis”.

Blazer

“Un blazer te salva de lo que sea, funcionan con jeans, con vestidos, con cualquier cosa. Un blazer siempre te da ese toque chic que le hace falta a un outfit”.

Sombreros

“Amo tener sombreros, siempre le agregan ese toque increíble a los looks”.

De otro lado, la revista Vogue, sugiere que los jeans ajustados se encuentran en las listas de las ‘prendas perfectas’, porque aseguran que “quedan bien con suéteres tejidos, abrigos largos, chalecos acolchados y sobrecamisas. En cuanto a los zapatos, las botas serán un must, pero sin ser forzadas”.

Esto, debido a que “en ocasiones, cuando son muy justas, hacen que el ruedo de los jeans quede arrugado, originando un estilismo poco querido. Por ello, es mejor advertir que las botas slouchy serán la solución”.