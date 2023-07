Tome nota: estas son las estafas más comunes que se realizan a través de Nequi

Plataformas como Nequi se volvieron herramientas indispensables para los pequeños comerciantes, pero también para quienes evitan llevar dinero en efectivo debido a la inseguridad. Y, ¿cómo no?, si apps de este tipo permiten enviar plata a conocidos, pagar en algunos establecimientos y liquidar las facturas de los servicios públicos, entre otros.

Pero no todo es color rosa con estas plataformas y no precisamente por culpa de ellas, sino de quienes buscan estafar a personas distraídas o que tienen buena fe. A continuación, algunas estrategias:

1. A través de Nequi-Glitch

Ojo, que no confirmar una transferencia el Nequi se vuelva un dolor de cabeza. | Foto: Nequi

Al ver el mensaje de texto de la supuesta transferencia o el comprobante falso, algunos se confían y no abren la app para confirmar el recibido del dinero. En el caso de quienes sí abren Nequi para confirmar, los ladrones los ‘embolatan’, afirmando que si no ha llegado la plata es por una falla en la plataforma.

2. Cambian los códigos QR

Los delincuentes crean un código QR de su cuenta en Nequi y lo pegan sobre los códigos QR que los establecimientos tienen para sus clientes, de tal modo que el dinero resulta en otra cuenta que no es la de los propietarios de una tienda o un supermercado, por ejemplo.

3. Editan comprobantes falsos

