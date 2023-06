¿Qué pasará con la reforma pensional tras la suspensión de los debates?

El Congreso de la República es uno de los escenarios donde el Gobierno nacional está perdiendo injerencia. Los escándalos y problemas que enfrenta la administración de Gustavo Petro, le están pasando factura en el escenario legislativo, pues ni el Senado, ni la Cámara de Representantes están trabajando en aprobar las iniciativas que presentó el mandatario. El problema, es que el periodo para que se aprueben se empieza a acabar, recordemos que los congresistas trabajan hasta el 20 de junio.

Gloria Inés Ramírez es una de las funcionarias que más ha tenido que luchar con el Congreso. Su cartera, el Ministerio del Trabajo, presentó dos de las tres reformas que se discuten en el legislativo. Ella discute no solo con la oposición política, sino con los gremios y sectores empresariales, que no ven con buenos ojos la aprobación de la iniciativa en materia pensional.

El problema es que todo el esfuerzo puede que termine siendo en vano, principalmente por la decisión que se tomó de suspender el trámite de las reformas, postura anunciada por el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, donde la coalición de Gobierno busca reconstruirse con el fin de que se pueda dar su rápida aprobación.

“Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que podamos dialogar de nuevo y reconstruir la coalición de gobierno”, manifestó Racero.

Así las cosas, al Gobierno le quedan dos semanas para que sus reformas se aprueben, lo que hace casi imposible que se puedan hacer las discusiones y plenarias necesarias para conseguir el visto bueno de los trámites.

No obstante, los ministerios seguirán con las iniciativas. La cartera de Salud ya confirmó que, a pesar de la suspensión en la Cámara de Representantes, no retirarán su proyecto de ley, según el viceministro Jaime Urrego. Por parte del Mintrabajo, siguen mostrando los respaldos que algunos sectores y organizaciones internacionales le han brindado a sus iniciativas en materia laboral y pensional.

Reforma pensional, la iniciativa más atrasada en el trámite legislativo

La propuesta para la política de jubilaciones no ha tenido ni siquiera su primer debate en el Senado, a pesar que algunos congresistas ya han expuesto las posturas y propuestas que se plantearán, para modificar el escrito presentado por el Ministerio de Trabajo.

Por ejemplo, la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, asegura que se debe discutir sobre el umbral de cotizaciones, así como que el pago de las contribuciones no se destinen a otros fines que no sea el ahorro de los colombianos: “El Pilar Solidario y el semicontributivo deben otorgar acceso a renta vitalicia a las mujeres vulnerables a partir de los 60 años, no 65 como planteó el proyecto inicialmente. El umbral de 2 salarios mínimos, en el Pilar Contributivo, es nuestra segunda bandera, con el objetivo de garantizar la viabilidad fiscal, capacidad de pago de las pensiones y sostenibilidad del sistema en el tiempo. Debemos garantizar que los recursos ahorrados por los cotizantes estén protegidos y sean usados por el Gobierno, únicamente para el pago de mesadas pensionales”.

El futuro de esta iniciativa es muy incierto, en especial por lo atrasado que está el trámite, así las cosas, el Gobierno tiene como opciones: retirar la ponencia y volverla a presentar en el próximo periodo legislativo, o mantenerla y esperar que las coaliciones superen las diferencias para que puedan volver a sentarse y discutir el proyecto.

Para esto, el pedido que hace el Ministerio del Trabajo es que gremios y sectores finalmente apoyen la reforma, así podrían aprobar el texto de manera concertada, y facilitando su trámite dentro del Congreso.