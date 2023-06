¿Cuánto tiempo se demora en vencer una deuda en Colombia? Estos son los plazos y requisitos

El vencimiento de una deuda no se traduce en la eliminación de los reportes negativos en las centrales de riesgo.

En el ámbito financiero, es común que las personas se preocupen por el tiempo que una deuda puede persistir en su historial crediticio. En Colombia, la prescripción de una deuda es un tema importante a considerar, ya que implica el vencimiento legal de la obligación de pago. Conocer los plazos y requisitos para la prescripción puede ser de gran relevancia para aquellos que deseen resolver sus compromisos financieros.

Según la legislación colombiana, los plazos de prescripción de las deudas pueden variar dependiendo del tipo de deuda y las circunstancias específicas de cada caso. En general, se establece que las deudas civiles y comerciales prescriben en un plazo de diez (10) años, contados a partir de la fecha en que se hizo exigible el pago. Esto incluye préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas y otros tipos de deudas similares.

Según la legislación colombiana, los plazos de prescripción de las deudas pueden variar dependiendo del tipo de deuda y las circunstancias específicas de cada caso. - Foto: Getty Images

Por otro lado, las deudas fiscales, como los impuestos adeudados al gobierno, están sujetas a un plazo de prescripción de cinco (5) años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este plazo puede ser extendido en caso de que se realice un requerimiento oficial de pago o si se está en proceso de auditoría o investigación fiscal.

En el caso de las deudas laborales, como salarios o prestaciones sociales no pagadas, el plazo de prescripción es de tres (3) años a partir de la fecha en que se hizo exigible el pago. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que existen mecanismos legales para interrumpir la prescripción en casos de reclamaciones laborales.

En el caso de las deudas laborales, como salarios o prestaciones sociales no pagadas, el plazo de prescripción es de tres (3) años a partir de la fecha en que se hizo exigible el pago. - Foto: Getty Images

Es importante destacar que la prescripción de una deuda no implica la cancelación automática de la misma, sino que impide que el acreedor pueda exigir judicialmente su pago una vez transcurrido el plazo de prescripción. Sin embargo, es fundamental estar informado y tomar las medidas necesarias para solicitar la prescripción de una deuda, en caso de que corresponda.

¿Cómo solicitar el vencimiento de la deuda?

Para solicitar la prescripción de una deuda en Colombia, es necesario cumplir con ciertos requisitos y seguir un procedimiento establecido por la ley. En primer lugar, es importante contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho financiero, quien podrá brindar orientación específica de acuerdo con cada caso.

Para solicitar la prescripción de una deuda en Colombia, es necesario cumplir con ciertos requisitos y seguir un procedimiento establecido por la ley. - Foto: Getty Images

El primer paso para solicitar la prescripción de una deuda es reunir la documentación necesaria que respalde la existencia de la deuda y los pagos realizados hasta la fecha. Es fundamental contar con facturas, contratos, estados de cuenta y cualquier otro documento que demuestre la relación crediticia y los pagos efectuados.

Una vez recopilada la documentación, es necesario presentar una demanda de prescripción ante un juez competente. En esta demanda se deben exponer los hechos y argumentos que respalden la prescripción de la deuda. Es importante contar con la asesoría legal para redactar adecuadamente la demanda y presentarla en el juzgado correspondiente.

Es importante tener en cuenta que la prescripción de una deuda no borra el registro de la misma en el historial crediticio. - Foto: Getty Images/Image Source

El juez, luego de analizar la demanda y la documentación presentada, tomará una decisión sobre la prescripción de la deuda. En caso de que se cumplan los requisitos y se demuestre que ha transcurrido el plazo de prescripción establecido por la ley, se declarará la prescripción de la deuda y se extinguirá la obligación de pago.

Es importante tener en cuenta que la prescripción de una deuda no borra el registro de la misma en el historial crediticio. Sin embargo, al estar prescrita, no podrá ser objeto de reclamación judicial ni generar consecuencias legales en caso de no ser pagada.

Administrar y manejar responsablemente las deudas es una habilidad fundamental para mantener una salud financiera sólida. Expertos en finanzas destacan que evitar el sobreendeudamiento y mantener una buena calificación crediticia son aspectos clave para garantizar un futuro financiero estable. El manejo adecuado de las deudas implica tomar decisiones conscientes y responsables en cuanto al endeudamiento y los pagos.

Uno de los beneficios más destacados de administrar adecuadamente las deudas es la posibilidad de ahorrar dinero en intereses. Cumplir con los pagos en tiempo y forma evita la acumulación de intereses y cargos adicionales, lo que permite destinar esos recursos a otras áreas importantes, como el ahorro o la inversión. Al reducir los costos asociados con las deudas, se tiene más margen para manejar el presupuesto y alcanzar metas financieras a largo plazo.

Uno de los beneficios más destacados de administrar adecuadamente las deudas es la posibilidad de ahorrar dinero en intereses. - Foto: Getty Images

Además de ahorrar dinero en intereses, un manejo responsable de las deudas también ayuda a proteger el patrimonio personal. Cuando se incumplen los pagos y no se gestiona adecuadamente la deuda, los acreedores pueden recurrir a medidas legales para cobrar, lo que podría resultar en la pérdida de bienes y activos. Mantener un manejo adecuado de las deudas es una forma de salvaguardar el patrimonio y evitar situaciones adversas.

Otro aspecto importante de administrar las deudas de manera responsable es mantener relaciones saludables con los acreedores. Cumplir con los pagos y mantener una comunicación abierta y transparente con los prestamistas puede facilitar la negociación de condiciones favorables, como la refinanciación de la deuda o la obtención de plazos más flexibles. Estas relaciones positivas con los acreedores pueden brindar oportunidades de mejora en términos de tasas de interés y condiciones de pago.