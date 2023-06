¿Debe impuestos? Así puede recibir un descuento del 50% en los intereses

El plazo máximo para acceder a este beneficio está próximo a vencerse. Que no le coja la noche.

Avanza el calendario tributario para los colombianos, y ya han pasado fechas importantes para el pago de impuestos prediales, o vehiculares. En el caso de Bogotá, qué es una de las ciudades con mejor cultura de pago del país, se habilitó una opción, para aquellas personas que no hayan saldado sus deudas de años anteriores. El beneficio está próximo a vencerse, por lo que se le sugiere a la ciudadanía que adelanten sus trámites ante la Secretaría de Hacienda.

El beneficio se creó a través de la Ley 2777 de 2022, donde la Secretaría de Hacienda de Bogotá estableció una reducción de hasta el 50 %, en los intereses de los impuestos que no se hayan pagado, y que registrarán mora desde el 13 de diciembre del 2022.

Contribuyentes morosos se verán beneficiados con el 50 % de descuento en los intereses de los impuestos atrasados.

Esto aplica para deudas relacionadas con impuestos prediales, vehiculares y el Impuesto de Industria y Comercio, conocido como ICA. El trámite se puede realizar de manera virtual, a través de la plataforma de la secretaría, dónde podrá conocer el saldo que debe, además de realizar el pago en línea.

“Desde marzo y a la fecha, 153.744 contribuyentes han aprovechado la oportunidad de pagar la totalidad de sus deudas, obteniendo el descuento del 50 % en los intereses de mora, gracias al beneficio que ofrece la Ley 2277 y que finaliza el 30 de junio de este año, lo que representa para la ciudad un recaudo de más de 264.000 millones de pesos”, detalló Juan Mauricio Ramírez, secretario distrital de Hacienda.

La fecha límite para acceder a este beneficio es el 30 de junio del 2023, por lo que la entidad distrital le pide a los deudores que no se dejen coger la noche, además, si no lo cumplen en ese plazo, la tarifa por mora seguirá aumentando considerablemente.

Secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, pide a los deudores que se pongan al día. - Foto: Juan Carlos Sierra

¿Cómo acceder a los descuentos de la Secretaría de Hacienda?

Los interesados en adquirir este descuento, tendrán que ingresar a la página de internet de la Secretaría de Hacienda, y allí buscarán un botón llamado “descarga / paga años anteriores”. Al hacer clic en esta opción, se desplegará una ventana donde se tendrá que introducir la cédula de ciudadanía o el número de identificación tributaria (NIT).

Adicionalmente, tendrá que introducir el chip del inmueble, para el caso del impuesto predial, o la placa del vehículo, para así conocer cuál es el saldo pendiente, generar un recibo de pago; y allí mismo podrá realizar el pago.

“Con esta nueva herramienta, queremos facilitarles a los deudores el pago de sus obligaciones tributarias y, a la vez, contribuir a la reducción del riesgo de estafa a la ciudadanía por inescrupulosos que hacen llamadas o envían comunicaciones falsas anunciando embargos o descuentos inexistentes y solicitando depósitos de dinero en cuentas no autorizadas para el pago de las deudas con el Distrito”, agregó el secretario Ramírez.

Aproveche los descuentos en el pago de impuestos. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

El distrito le hace un llamado a la ciudadanía, además de ponerse al pago con sus deudas, para qué reporte irregularidades, como por ejemplo, mensajes sospechosos, o llamadas haciéndose pasar por funcionarios de la secretaría. A través de la denuncia, se podrá generar una alerta y así evitar fraudes.

Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda recuerda que todos los trámites son gratuitos, y para realizarlos no se requieren intermediarios: “Desconfíen, corroboren la información, denuncien y reporten irregularidades; si reciben llamadas sospechosas, pónganse en contacto con la SDH. No consignen dinero en ninguna cuenta, no se dejen intimidar ni engañar con promesas falsas, supuestos embargos o falsos descuentos”.

En lo que va corrido del año, el distrito ha recaudado más del 80 % de la meta propuesta por concepto de impuestos, balance positivo para la administración, según explican, porque permite continuar con las obras y programas de ayudas sociales.