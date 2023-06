Continúan los incumplimientos del consorcio chino: Empresa Metro le impuso multa inicial de $812 millones

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó hoy que se sancionó con multa al concesionario Metro Línea 1, por no contar con la No Objeción del 100 % de los Estudios y Diseños de Detalle Principales de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).

Ricardo Cárdenas, gerente general (e) de la EMB, indicó “en el desarrollo del proceso sancionatorio que se adelantaba al concesionario, en audiencia del 9 de junio del año en curso, que se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de $812.000.000 y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento”.

De acuerdo con el funcionario, “la multa se cuantifica desde el 5 de mayo del año en curso y se actualizará hasta que se acredite el cumplimiento de la obligación de contar con la No Objeción del 100 % de los estudios y diseños de detalle principales, por parte de la Interventoría”.

Obras de traslado de redes para la primera línea del Metro de Bogotá. - Foto: Empresa Metro de Bogotá

Cárdenas destacó que la EMB garantizó el debido proceso en el marco de la actuación administrativa a los intervinientes, lo cual fue ratificado por el juez 38 Civil Municipal de Bogotá, al pronunciarse sobre la acción de tutela en contra de la EMB interpuesta por concesionario Metro Línea 1, al señalar en su fallo que: “Además, el despacho, considera que para el presente caso la tutela no es procedente, porque las actuaciones de trámite de la administración que se atacan no son irrazonables, arbitrarias ni desproporcionadas”.

De acuerdo con la Empresa Metro, a la fecha el Concesionario ha obtenido la No Objeción del 60 % de los estudios y diseños de detalle principales.

La EMB destacó que la primera línea del metro de Bogotá tiene un avance del 20 % que contempla actividades tan importantes como la compra de predios, el traslado de redes principales a cargo de la EMB, el avance en el patio taller, que hoy alberga las estructuras y montaje de la planta de prefabricados para los pilotes y para las vigas del viaducto, los avances en la cimentación del puente vehicular norte en la intersección de la avenida 68 con avenida Primero de Mayo y la ejecución de las obras del intercambiador vial de la calle 72, a cargo del Concesionario; todos estos frentes de obra cuentan con la ingeniería de detalle necesaria para su desarrollo.

Adicional a la ejecución de las obras mencionadas, se avanza en acciones preparatorias para los nuevos frentes de obra que ya se iniciaron en las localidades de Bosa y Chapinero, como actas de vecindad, planes de manejo de tráfico, programa de tratamiento silviculturales, adecuación de vías de desvío y socialización con las comunidades vecinas, que permitirán la utilización de los megaequipos de pilotaje a presión que fueron recibidos en días pasados en el Puerto de Buenaventura.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró de manera tajante que no es la ciudad que quiere cambiar el metro, sino el presidente Petro y que su administración no va a permitir que se le cambien las prioridades. - Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA ya había alertado desde finales de mayo que la obra iba a tener un grave tropiezo y que el cronograma inicialmente establecido iba a tener algunos efectos.

Se advirtió que la fase de construcción de la primera línea del metro de Bogotá, planeada para comenzar en junio de este año, según lo había indicado la propia Empresa Metro, iba a tener un grave tropiezo. La demora del concesionario chino en la entrega de los estudios y diseños de detalle muy probablemente empezará a retrasar el cronograma de las obras.

El concesionario chino debía entregar la ingeniería de detalle el 8 de enero de este año. No obstante, el 27 de diciembre de 2022 se firmó un modificatorio para dar un plazo adicional hasta el 30 de marzo. Sin embargo, ese día los chinos tampoco cumplieron y el Distrito les otorgó un plazo de cura hasta el 5 de mayo, pero hoy los diseños siguen sin ser entregados por completo, por lo que ya se inició un proceso sancionatorio.

Ahora bien, a pesar de que se dio un plazo adicional para entregar los diseños, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, ha explicado que de común acuerdo entre el concesionario y el Distrito se mantuvo el 8 de enero de 2023 como la fecha desde la cual se debían empezar a contabilizar los 150 días necesarios para iniciar los frentes de trabajo de las unidades de ejecución. Esos 150 días se cumplieron el 8 de junio, lo que quiere decir que ese día debieron empezar los frentes de obra de la cimentación del viaducto de la primera línea del metro, pero no fue así.

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, es optimista con el inicio de las obras, pero otra es la realidad del proyecto. - Foto: GUILLERMO TORRES

Para explicarlo de otra manera, el contrato de la primera línea del metro de Bogotá está dividido en tres fases: previa, construcción y operación. El metro debe terminarse en 2027 y operar en 2028, pero desde ya el consorcio debe entregar los diseños de toda la obra.

En la fase previa, antes de la fase de construcción, el concesionario debe realizar algunas obras específicas, como el patio taller, el intercambiador vial de la calle 72 y la planta de prefabricados, entre otras, y esas obras las han venido adelantando, al tiempo que han logrado la no objeción de esos diseños en particular. Los tres frentes de obra que debieron comenzar el 8 de junio relacionados con la cimentación del viaducto también forman parte de la fase previa, pero el concesionario aún no tiene los diseños en su totalidad. Además, es incierto saber cuándo se dará paso a la fase de construcción en general.

De hecho, en el pronunciamiento de este jueves 15 de junio, la Empresa Metro de Bogotá confirma que hasta ahora se avanza en acciones preparatorias para los nuevos frentes de obra.