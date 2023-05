Confidenciales “La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira”: Petro respondió a Claudia López tras señalarlo de intentar frenar la primera línea del metro

Confidenciales “La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira”: Petro respondió a Claudia López tras señalarlo de intentar frenar la primera línea del metro

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalara directamente que el actual presidente Gustavo Petro pretendió frenar el desarrollo de la primera línea del metro de la capital del país, el mandatario colombiano respondió sin tapujos.

Petro lo hizo a través de su tribuna favorita para comunicarse al país, su cuenta de Twitter. Desde allí indicó que Claudia López no incurrió en ninguna mentira, asegurando que los puntos para un acuerdo en 2019 en época electoral era el metro subterráneo para apoyar la candidatura verde.

De la misma manera, el jefe de Estado recordó que en ese momento, cuando existían acercamientos con la orilla verde, no se llegó a ningún tipo de acuerdo.

“La alcaldesa no ha dicho ninguna mentira. Los puntos para un acuerdo con la candidata verde en el 2019 a la Alcaldía de Bogotá fueron: metro subterráneo, ampliación de la cobertura de educación superior pública y otros. No ha dicho ninguna mentira. Esa vez no llegamos al acuerdo. En ese momento el proyecto que se frenaba era el del metro subterráneo”, trinó Petro.

En medio de un evento del Partido Alianza Verde que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Bogotá, la alcaldesa de la ciudad afirmó que la obra de Metro de Bogotá va avanzando y se despachó contra los sectores que quieren que la obra sea distinta.

La mandataria local reveló una infidencia política de las elecciones de hace cuatro años, en los que, según ella, el presidente Gustavo Petro le condicionó su apoyo para ese cargo si frenaba el metro elevado que había dejado contratado el exalcalde de la ciudad Enrique Peñalosa.

“En junio de 2019, un líder muy importante, hoy presidente de la República, me dijo: ‘Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. Y, o usted se compromete a parar la primera línea del metro de Bogotá o yo no la apoyo. Yo le dije: ‘Hombre Gustavo, prefiero perder la Alcaldía’”, aseguró la mandataria local.

En ese escenario, la mandataria distrital contó que fue certera y que si esa era la condición prefería arriesgarse a perder. De esa forma terminaron enfrentados con el petrismo y el hoy subdirector de RTVC, Hollman Morris, a quien lograron ganarle la Alcaldía de la capital en ese entonces.

Despachada de la alcaldesa de Bogotá @ClaudiaLopez sobre el metro.



Reveló que en 2019 @petrogustavo le pidió frenar el proyecto a cambio de su apoyo para las elecciones a la alcaldía.



Seguramente el candidato del petrismo buscará hacer lo mismo si gana en octubre. pic.twitter.com/Jt0oIYbh3k — Juan Fraile (@JuanFraile) May 29, 2023

“Este partido lo que sabe hacer es corregir sobre lo construido, nunca dañar, nunca destruir y prefiero perder la Alcaldía de Bogotá y tal vez tú tienes razón. Tal vez sin tu apoyo no se gana, prefiero perder, un gusto, competiré con tu candidato, no hay ningún problema. Y ganamos, porque la vida de Bogotá y Colombia no está entre escoger o Petro o Uribe”, contó López de esa conversación con Petro.