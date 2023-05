Grave tropiezo con el Metro de Bogotá: la obra no iniciará a tiempo; ¿a qué está jugando el consorcio chino?

La fase de construcción de la primera línea del metro de Bogotá, planeada para comenzar en junio de este año según lo había indicado la propia Empresa Metro, sufrirá un grave tropiezo. La demora del concesionario chino en la entrega de los estudios y diseños de detalle muy probablemente empezará a retrasar el cronograma de las obras.

El concesionario chino debía entregar la ingeniería de detalle el 8 de enero de este año. No obstante, el 27 de diciembre de 2022 se firmó un modificatorio para dar un plazo adicional hasta el 30 de marzo. Sin embargo, ese día los chinos tampoco cumplieron y el Distrito les otorgó un plazo de cura hasta el 5 de mayo, pero hoy los diseños siguen sin ser entregados por completo, por lo que ya se inició un proceso sancionatorio.

Las obras de cimentación del viaducto deben empezar el 8 de junio, pero aún no están completos los estudios y diseños de detalle.

Ahora bien, a pesar de que se dio un plazo adicional para entregar los diseños, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, ha explicado que de común acuerdo entre el concesionario y el Distrito se mantuvo el 8 de enero de 2023 como la fecha desde la cual se debían empezar a contabilizar los 150 días necesarios para iniciar los frentes de trabajo de las unidades de ejecución. Esos 150 días se cumplen el 8 de junio, lo que quiere decir que ese día deben empezar los frentes de obra de la cimentación del viaducto de la primera línea del metro, pero todo parece indicar que no será así.

La encargada de lanzar la alerta fue la interventoría del contrato, que, desde una comisión accidental en el Senado, confirmó que el concesionario chino sigue sin lograr la no objeción del ciento por ciento de los diseños. En total, el consorcio Metro Línea 1 debe entregar 315 paquetes y hasta la fecha tan solo ha conseguido la no objeción en 168 entregables, es decir, el 53 por ciento.

“Lo que queremos todos es que la obra comience, pero no va a poder comenzar este mes ni el mes que viene. Aquí están obligados a cumplir con los apéndices técnicos, pero no han podido satisfacer esas obligaciones”, aseguró Javier Descarga Nápoles, director de la interventoría.

Es así como esta demora le pasará factura al cronograma de las obras. “No van a cumplir en mayo, y vemos con mucha preocupación que tampoco van a cumplir en junio, lo cual retrasa aún más el acta del inicio de la fase de construcción”, puntualizó el interventor.

Para explicarlo de otra manera, el contrato de la primera línea del metro de Bogotá está dividido en tres fases: previa, construcción y operación. El metro debe terminarse en 2027 y operar en 2028, pero desde ya el consorcio debe entregar los diseños de toda la obra.

Las obras no cumplirían los tiempos estimados.

En la fase previa, antes de la fase de construcción, el concesionario debe realizar algunas obras específicas, como el patio taller, el intercambiador vial de la calle 72 y la planta de prefabricados, entre otras, y esas obras las han venido adelantando, al tiempo que han logrado la no objeción de esos diseños en particular. Los tres frentes de obra que deben comenzar el 8 de junio relacionados con la cimentación del viaducto también forman parte de la fase previa, pero el concesionario aún no tiene los diseños, por lo que muy probablemente estas obras no se iniciarán en dicho mes. Además, es incierto saber cuándo se dará paso a la fase de construcción en general.

El gerente Narváez es más optimista y afirma que los tres frentes de trabajo que deben entrar el 8 de junio sí empezarían en esta fecha, dado que estas obras en específico ya cuentan con la ingeniería de detalle en algunos casos y en otros se está completando. No obstante, SEMANA indagó con una fuente en el proceso y pudo establecer que es muy probable en un 70 por ciento que no se logre la no objeción antes de la fecha acordada.

En distintas partes de la ciudad se informa sobre el avance.

¿Qué ocultan los chinos?

Los representantes del consorcio chino también estaban citados a la comisión accidental en el Congreso para que explicaran el porqué de las demoras en la entrega de los diseños, pero no asistieron.

SEMANA conoció las justificaciones que el concesionario hizo llegar de manera escrita a la comisión. Confirman que el 40 por ciento de los diseños están en proceso de ajuste por parte del concesionario y otro 7 por ciento está en revisión. Advierten, además, que se adelanta un plan de choque para dar celeridad a las observaciones de la interventoría.

Lo que llama la atención es que el concesionario chino se haya atrasado en la entrega de los diseños después de que el presidente Gustavo Petro solicitó estudiar la viabilidad para que gran parte del trazado de la primera línea del metro fuera subterránea. Esta demora es curiosa, teniendo en cuenta que Xi’an Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited, miembros del concesionario, son empresas estatales chinas con gran experiencia. La primera, junto con sus subsidiarias, ha participado en la construcción de los metros de Wuhan, Tianjin, Qingdao, Shenzhen y Hong Kong, además de los de Singapur Capital, Kuala Lumpur (en Malasia), Canberra y Sídney (en Australia), entre otros. La segunda empresa es filial de la primera.

SEMANA consultó directamente al concesionario chino si la demora en la entrega de los diseños obedece a la solicitud del presidente Petro de soterrar el trazado, pero aseguró: “No, en absoluto. Como concesionario, nuestra responsabilidad principal es cumplir con lo establecido en el contrato”.

Esta revista también preguntó al concesionario cuáles son, entonces, las razones que explican la demora en la entrega de los diseños y respondió que ese “es un asunto que actualmente está siendo abordado en el marco del proceso sancionatorio que llevan a cabo la Empresa Metro y la interventoría. Por tal motivo, no es posible entregar una respuesta pública”.

Pero SEMANA conoció con una fuente que la demora obedece a un desorden del concesionario.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en la idea de hacer el metro subterráneo.

¿Subterráneo?

Por otro lado, avanzan las mesas técnicas y jurídicas entre el Gobierno nacional y el Distrito para evaluar la viabilidad de la propuesta del presidente Petro a fin de que gran parte del trazado de la primera línea del metro sea bajo tierra.

SEMANA conoció que ya se aceptó entre las partes que no es posible que el actual concesionario construya el trazado subterráneo, toda vez que su experiencia es en metros elevados y, si construyen uno soterrado, lloverían demandas, especialmente de las otras empresas que también participaron en la licitación.

Así las cosas, ahora lo que se estudia es la viabilidad jurídica para que el consorcio chino pueda subcontratar a expertos en metro subterráneo. La posición del Distrito es la de continuar el contrato como se firmó. No se descarta acudir al Consejo de Estado, pero esa decisión está en manos del Gobierno nacional.