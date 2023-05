El consorcio Metro Línea 1 aún no ha cumplido con la entrega total de los diseños y estudios de detalle de la primera línea del Metro de Bogotá.

Consorcio chino rompe el silencio y explica por qué no acudió al Congreso para hablar del Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá sigue generando dolores de cabeza e incertidumbre en la capital del país. En medio de la tormentosa novela que nubla el futuro de la construcción de la primera línea del Metro por la insistencia del presidente Gustavo Petro para que gran parte del trazado sea subterráneo, ahora se suman los incumplimientos que ha venido presentando el consorcio chino en la entrega de los estudios y diseños de detalle, lo que podría terminar afectando el cronograma de las obras.

Preocupados por este alarmante panorama, esta semana los senadores, representantes y concejales de Bogotá, que hacen parte de la comisión accidental del Metro, citaron a un debate de control político en el Senado al gerente Ding Weng y a directivos del consorcio chino para que explicaran las razones del porqué de la demora en la entrega de los diseños, pero de manera sorpresiva no acudieron al llamado.

Tampoco asistió al debate la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también estaba citada al Legislativo para que entregara explicaciones de cómo avanza el mega proyecto.

Fue así como los parlamentarios se llevaron una gran decepción cuando llegaron al salón de sesiones, pues ni la alcaldesa ni el representante del consorcio chino se hicieron presentes. Es decir, los dejaron plantados.

Si bien ni López ni el consorcio chino presentaron excusa, la realidad es que hacer presencia en el debate era un asunto más de voluntad que una obligación legal, pues en el caso del consorcio el Legislativo no tiene la potestad de hacerle control político, al tratarse de particulares y no de funcionarios del Gobierno nacional.

Y en el caso de la alcaldesa, hay todo un debate jurídico sobre si está obligada o no a asistir a control político en el Congreso.

A pesar de ello, hubo cuestionamientos por la inasistencia del consorcio chino y de la alcaldesa López. “Lo que sorprende es que la alcaldesa viene solamente cuando le conviene. Ella es la alcaldesa y debería estar defendiendo aquí los intereses de los bogotanos que nosotros creemos, están en tela de juicio”, dijo el senador David Luna.

En cuanto al gerente Ding Weng, el senador afirmó: “creerá el director del consorcio que él por ser particular no tiene obligación con el Congreso de asistir”. Y anunció que la próxima semana se va a citar la Comisión Primera del Senado, “y si el director del consorcio no viene, le solicitaremos a la Corte Constitucional que dirima el conflicto de competencias”, dijo Luna.

Tras toda esta polémica, este viernes el consorcio chino emitió un pronunciamiento en el que explicó las razones del porqué no acudió a la comisión accidental en el Congreso.

En primera medida, el consorcio Metro Línea 1 indicó que “respondiendo a la citación, remitimos un escrito con explicaciones amplias sobre los temas de interés de la Comisión, y reiteramos que estamos a su disposición con total amplitud y transparencia para dar la información que como Concesionario es de nuestra competencia”.

Así mismo, del concesionario dejó claro que “las explicaciones sobre el retraso en la consecución de la no objeción en los estudios de detalle y diseños de la Primera Línea del Metro de Bogotá, forman parte del proceso sancionatorio que se encuentra en desarrollo”. En ese sentido, el consorcio indicó que “respetuosos que somos de los fueros institucionales, dejaremos que sean la Empresa Metro de Bogotá y la Interventoría, las que se refieran a esos análisis”.

De igual manera, el consorcio señaló que junto con la Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía están llevando a cabo un trabajo conjunto con la Interventoría, con el mayor rigor y celeridad, para cerrar el capítulo de la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños de detalle principales de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para esto, se están ejecutando cronogramas de trabajo extraordinarios y se ha reforzado el equipo encargado de estas tareas por parte de Metro Línea 1.

Finalmente, aclararon que “los diseños pendientes de la no objeción corresponden a obras que se llevarán a cabo en los próximos años. En consecuencia, queremos enfatizar que el cronograma de actividades dispuesto para las obras del proyecto se mantiene vigente y no debe sufrir atrasos por estas circunstancias”.