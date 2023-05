Dueños de 87.000 carros nuevos no pueden pagar impuestos, ¿qué solución ofrece la Secretaría de Movilidad?

Faltan cinco días para que el plazo de pagar el impuesto de vehículos con descuento del 10 % esté completamente vencido y con más de 1.500.000 carros aún pendientes de la obligación tributaria, la Secretaría de Movilidad informó que a la fecha hay 87.000 automotores que no cuentan con factura, por lo que sus propietarios podrían enfrentar inconvenientes para saber el monto total del impuesto y así, cancelarlo.

¿Cuál es la solución para estos propietarios?

La Secretaría de Movilidad ha generado las facturas de 2.168.267 carros, de un total de 2.305.955 que están en la obligación de pagar el impuesto de vehículos.

De este gran total, con corte al 22 de mayo, 532.162 facturas ya han sido pagadas y 137.688 aún no han logrado generar el recibo. Entre estos últimos, se encuentran los automotores que no registran en las listas del Ministerio de Hacienda, de los cuales, se estima que 35.000 son vehículos nuevos, otros son modelo 2022 y el restante son carros que no han podido ser homologados.

Según informó Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, en el caso de los vehículos nuevos, a los que el Ministerio de Transporte aún no les ha fijado un avalúo asegura que “los propietarios deben calcular la base gravable tomando el valor de venta del automotor y restándole el impuesto al valor agregado”.

Y en los casos en los que la Secretaría no cuenta con información completa del vehículo, como línea o cilindraje, “la persona puede presentar la declaración en la Oficina virtual”. No obstante, explica el funcionario, “debe incorporar el valor del avalúo, de acuerdo con las tablas expedidas por el Ministerio de Transporte”.

Conviene recordar, que el próximo 2 de junio vence el plazo del pago con el 10% de descuento y el 28 de julio, deberá cancelar sin descuento alguno.

¿En qué otra fecha se puede pagar?

A la fecha, han pagado aproximadamente 530.000 vehículos. Las personas que no hagan uso del descuento podrán pagar sin sanciones ni intereses hasta el 28 de julio.

Sanciones a quien no pague

De acuerdo con el director Verástegui, “una vez se haya vencido el plazo del 28 julio, las personas que no hayan pagado el impuesto podrán ser objeto de procesos de fiscalización y cobro”.

¿Qué se debe hacer el propietario cuando el vehículo tiene información incompleta?

El funcionario informó que en los casos en los que la Secretaría no cuenta con información completa del vehículo, como línea o cilindraje, “la persona puede presentar su declaración a través de la Oficina virtual, seleccionando la pestaña ‘Declaración’ y haciendo clic en el tipo de impuesto y el año para, posteriormente, incorporar el valor del avalúo, de acuerdo con las tablas expedidas por el Ministerio de Transporte. El proceso finaliza con la generación y el pago de la declaración”.

¿Cómo un propietario puede saber que le faltan datos del vehículo o suyos?

Para obtener esta información existen dos caminos. El primero es ingresar en la página web de la Secretaría y dar clic en el link Paga predial y vehículos 2023; se selecciona el impuesto de vehículos, se digita la placa y la identificación del propietario a primero de enero 2023. Luego el sistema le indicará si el vehículo no está homologado, caso en el cual la persona podrá declarar a través de la Oficina virtual. Si no se encontró un vehículo asociado a la identificación consultada es porque la información del sujeto está incompleta.

El segundo camino es ingresar en la Oficina virtual y revisar si el contribuyente tiene o no asociado el automotor a su nombre. Si el vehículo aparece, pero no tiene factura, debe declarar usando las tablas del Ministerio de Transporte. Y si el vehículo no aparece dentro de los objetos relacionados en la Oficina virtual es porque hay inconsistencia en la información de la identificación de la persona. En este caso debe acudir a un punto de atención.

Si un propietario declara buscando algún vehículo con características similares y se equivoca, ¿qué riesgo corre de ser sancionado?

De acuerdo con la entidad distrital, si el valor del vehículo incorporado por el ciudadano es incorrecto, él puede ser requerido por la Dirección de Impuestos, con el objeto de que cancele el valor dejado de pagar, más la sanción correspondiente.

Los vehículos modelo 2023 todavía no aparecen en las tablas del Ministerio de Transporte.

¿Cuánto deben pagar en total por vehículos y cuánto se espera recaudar en esta primera fecha de vencimiento?

En total se espera recaudar este año, por impuesto de vehículos, 1,1 billones de pesos. A la fecha, el recaudo alcanza 496.000 millones, lo que corresponde al 45 % de la meta de 2023.