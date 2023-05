Asofondos lanzó un nuevo clamor por los jóvenes y el futuro que vendrá con la reforma pensional

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, reiteró su llamado para una discusión abierta, profunda y responsable sobre la próxima reforma al sistema pensional colombiano. Asofondos, que administra el ahorro de más de 18 millones y medio de trabajadores, planteó una serie de principios que deben sustentar la reforma y el que será el nuevo sistema de pensiones.

“La reforma debe hacerse pensando en el futuro de los jóvenes, con una reforma sostenible, que trascienda las próximas elecciones y se piense, en cambio, para las próximas generaciones”, señaló Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.

Santiago Montenegro - presidente de Asofondos. - Foto: Cortesía - Asofondos

Durante la audiencia pública que se realizó este miércoles -10 de mayo- para escuchar a los diversos sectores que se ven involucrados en la reforma pensional, este gremio sostuvo que el rápido envejecimiento de la población es una realidad que no se puede dejar de lado, por lo que los sistemas de reparto o de prima media, como el que opera Colpensiones, son insostenibles, según Montenegro.

“Cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá suficientes jóvenes para pagarles su pensión”, destacó. “La solidaridad intergeneracional debe ser no solo de los jóvenes hacia los viejos, sino también de los viejos hacia las generaciones futuras al no imponerles cargas impagables. Y la mejor forma de hacerlo es fomentando un mayor ahorro pensional”, dijo el presidente de Asofondos.

Por el envejecimiento de la población, la reforma debe basarse en el ahorro para que sea sostenible. Asofondos propone que las cuentas individuales permanezcan para que los trabajadores puedan ver cómo van aumentando sus recursos (hoy cerca del 70% del ahorro total es producto de las ganancias). Aunque el proyecto de gobierno plantea un fondo de ahorro público, para Asofondos este no ahorraría y habría muchos riesgos de manejo político y expropiación.

Montenegro indicó que la libertad de elegir no se puede cercenar y recordó que los trabajadores deben conservar su derecho a escoger quién les administra su plata. Ante esto proponen que, a fin de contar con una mayor oferta, “se aumente la competencia con administradores públicos y también administradores privados”, en ambos casos, con capitalización individual e idénticas reglas de juego.

El secretario General del Congreso de la República, Gregorio Eljach Pacheco, recibe el proyecto de reforma pensional de manos del presidente de la República, Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos - Foto: Foto suministrada a SEMANA por el Ministerio de Trabajo

Asofondos destacó algunos puntos positivos en el proyecto oficial de reforma. Entre ellos, se encuentra la unificación de los dos regímenes en un solo sistema, la eliminación de una parte de los subsidios a quienes más ganan y la ampliación de la base de beneficiarios de una renta solidaria.

La reforma debe proteger el ahorro y construir sobre lo construido. No puede estar en cuestión el futuro pensional de los colombianos. Debe brindar tranquilidad sobre el ingreso de los colombianos en su vejez y, en especial, incrementar la cobertura de una renta solidaria para los adultos mayores más vulnerables.

Para lograr lo anterior, las discusiones deben ser abiertas, vincular a la diversidad de sectores y sustentarse en cifras y datos. Debe ser un proceso transparente y participativo. Para esto resaltaron que se deben tener en cuenta los intereses de todos los grupos involucrados y buscar equilibrar las necesidades económicas y sociales del país.

Además, advierte que es importante que se asegure la viabilidad a largo plazo de las medidas adoptadas y se establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación para medir su impacto y realizar ajustes si es necesario. En definitiva, una reforma exitosa requerirá un enfoque integral y colaborativo, que tenga en cuenta las perspectivas de diferentes actores y sectores, y que esté basado en evidencia y análisis rigurosos.

La reforma debe proteger el ahorro y construir sobre lo construido. No puede estar en cuestión el futuro pensional de los colombianos. - Foto: Getty Images

Hay puntos positivos en el proyecto oficial

El gremio destacó, por ejemplo, la unificación de los dos regímenes en un solo sistema, la eliminación de una parte de los subsidios a quienes más ganan y la ampliación de la base de beneficiarios de una renta solidaria, con un monto que supera la línea de pobreza. Igualmente, se destaca la creación del pilar semicontributivo para quienes no alcanzan a cumplir requisitos para pensión, “lo que garantiza un ingreso vitalicio en la vejez, aunque debería analizarse la manera de como estimular más el ahorro, para que los montos de la renta sean más altos”, propuso Montenegro.

Por último, resaltó la introducción de un bono de maternidad para las mujeres. Asofondos insistió en la importancia de seguir abriendo espacios de discusión como este, liderado desde la Comisión Séptima del Senado, pues “es fundamental que la discusión sea amplia, abierta a diversos sectores, y pública y transparente de cara a los colombianos, puesto que en estos momentos está en discusión su futuro pensional”.