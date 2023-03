Ministra de Trabajo hizo una defensa a ultranza de la reforma pensional, tras avalancha de críticas

La reforma pensional, que ya fue radicada en el Congreso de la República, ha tenido diferentes momentos de discusión para que dicho texto recoja la ideas de los diferentes sectores llamados a la construcción de la propuesta.

Por una parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió en días pasados, que hasta un 249 % podría dispararse el pasivo pensional si se aprueba el proyecto de reforma.

Anif señaló que las medidas que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo generarán efectos sobre la sostenibilidad del sistema, sino también en las finanzas públicas, lo que sostiene que de aprobarse el articulado, tal y como se presentó, se estaría frente a un alto pasivo pensional que podría pasar del 110 % del producto interno bruto (PIB) al 249 % del PIB.

“Nuestros cálculos estiman que la propuesta de reforma en su totalidad aumentaría el pasivo pensional a 249 % del PIB estimado para 2023, es decir, un valor presente neto (VPN a 2070) cercano a los $3.700 billones de pesos. De ese valor, el componente del pilar contributivo obligatorio del Régimen de Prima Media (RPM) hasta tres salarios mínimos, representa casi la mitad, pues se acerca al 131 % del PIB”, advierte la Anif.

En este gráfico, Anif destaca el impactos que generaría el proyecto de ley de la reforma pensional, si este se aprueba tal y como fue presentado ante el Congreso de la República. - Foto: Cortesía: Anif.

Ante estas advertencias, el Ministerio de Trabajo informó y defendió dicha propuesta, manifestado que el pilar solidario que incluye el proyecto de reforma pensional beneficiará a 2 millones 596.098 mayores de 65 años, que recibirán una renta equivalente a $223.800

“El mayor objetivo de la reforma pensional que hemos radicado ha sido la profundidad y la rigurosidad con la que la hemos construido, se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Hacienda, para que no tenga los impactos macroeconómicos que todos están previendo”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante su intervención en la Rendición de Cuentas de la gestión del 2022 de Colpensiones.

Esta gráfica muestra los costos fiscales que generaría la reforma pensional, según el esquema de los cuatro pilares, hacia el 2070. - Foto: Cortesía: Anif.

Y agregó, “Hemos tenido unas inquietudes que ha presentado Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), al país y quiero decirles, que efectivamente hay un aumento de los pasivos pensionales y se dan porque si queremos pasar de 6 millones de afiliados a 18 o 24 millones, lógicamente va a haber un incremento, pero lo que no se puede olvidar es que la economía no es estática”.

“Esta reforma no es de ninguna manera irresponsable, tiene calculado los flujos de caja para garantizar el pago, pero además un fondo de ahorro muy importante que protege frente a la incertidumbre que se pueda generar en el futuro, cuando el número de personas a pensionarse sea mayor y la población envejezca”, indicó la ministra.

En esta gráfica, Anif hace un comparativo de la propuesta pensional del Gobierno, con la que la entidad propuso, en donde se evidencian las diferentes frente al umbral de cotización. - Foto: Cortesía: Anif.

Según el ministerio, en los cálculos de Anif, para cada pilar no parecen haber tenido en cuenta los ingresos de cada pilar, sino solo los egresos, cada pilar cuenta con recursos que ayudarán en su sostenimiento y que no son de la Nación, por ejemplo, en el semicontributivo, los recursos de las devoluciones de saldos o el de las indemnizaciones sustitutivas, que ya no se devolverán a los afiliados, sino que se convertirán en una renta vitalicia.

En el caso del pilar solidario, el Estado aportará una partida muy relevante, pero también los correspondientes a los aportes solidarios de los colombianos que cotizan por encima de cuatro salarios mínimos legales vigentes.

“Anif parecieran asumir que la economía quedará estancada y no habrá crecimiento económico”, reveló.

“Pondremos el presupuesto nacional para dinamizar estos sectores de la economía como tal y esto es fundamental porque efectivamente Colombia para poder avanzar tiene que cambiar su modelo de desarrollo. La mejor reforma pensional es una reforma laboral y no es una catástrofe, no pide nada nuevo, se está centrando en que Colombia sea un país de derechos”, anotó.

Hay otro elemento que ha generado preocupaciones y debates y es cuando se habla de los no binarios y que puedan también entrar al sistema, les digo, dijo la ministra: “Se trata de la inclusión. Lo que hacemos es cumplir la sentencia T-033 de la Corte Constitucional y la incluimos de una vez porque es un mandato y es una oportunidad para que efectivamente nos sirva de base para el futuro fundamentalmente”.