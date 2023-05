Ocde le pide al Gobierno acabar con los contratos abusivos a través de la reforma laboral

El Ministerio del Trabajo sigue en su tarea, que en ocasiones ha considerado como lucha, para conseguir la aprobación de la reforma laboral. La iniciativa, que actualmente se encuentra debatiéndose en el Congreso de la República, ha tenido ciertos apoyos y recomendaciones de diferentes entidades internacionales; en el más reciente caso, se pronunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que pidió acabar con lo que ellos denominan contratos abusivos.

El anuncio se hizo durante el foro internacional por la transformación del trabajo, evento organizado por la Universidad Nacional, la dirección de empleo, trabajos y asuntos sociales de la Ocde, y el mismo ministerio.

Ministra de Trabajo ratificó el respaldo de diferentes organismos internacionales a la reforma laboral. - Foto: guillermo torres-semana

Según la representante de la Ocde, Veerle Miranda, en Colombia seis de cada diez trabajadores tienen empleos informales, además, estos no cuentan con un acceso a prestaciones de seguridad social. Si bien esto le resulta preocupante a la organización, en lo que más enfatizó fue en el tema de subcontratación laboral.

Fue precisamente allí que la organización le pidió al Gobierno nacional que prohíba los contratos que ellos denominan abusivos: “Invitamos al Gobierno a prohibir los contratos sindicales y todas otras formas de contratación abusiva, mientras se espera la aplicación de la reforma, se debe hacer el control y el control y uso de esos contratos son cruciales para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores afectados”.

Además, la representante Miranda recalcó la necesidad de “Garantizar la investigación de este tipo de subcontrataciones, especialmente en las zonas rurales, resolver oportunamente las investigaciones e imponiendo multas, hacer el cobro respectivo de las multas pendientes y exigir a las empresas a que formalicen a los empleados que trabajan en régimen de subcontratación abusiva para dar acceso a todos los derechos laborales básicos”.

Este mismo tema ya se lo había recomendado la Organización Internacional de Trabajo (OIT) al Gobierno, que durante las mesas técnicas realizadas mientras se elabora el texto de la reforma, se anexaron dentro de los 61 convenios acordados entre el país y el organismo extranjero.

“Las reformas tienen el respaldo tanto de la Ocde como de la OIT, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, porque estos proyectos recogen las recomendaciones de los estándares internacionales que ellos están colocando”. Por ejemplo, la Ocde no solo dice que la tercerización profundiza la desigualdad y la pobreza, sino que además hay que prohibir las cooperativas de trabajo asociado, los pactos colectivos y contratos sindicales y en el mismo sentido, lo ha recomendado la OIT que es lo que está expresando nuestro proyecto de reforma laboral”, expresó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Gloria Inés Ramírez ministra de Trabajo - Foto: Presidencia

Ministerio de Trabajo pide que “no se caotice el país”

El pedido de la Ocde se conoció en el mismo evento, en el que la ministra Ramírez dejó un contundente mensaje dirigido a sectores políticos y gremios económicos que, según ella, entorpecen la discusión de la reforma laboral.

La titular de la cartera de Trabajo aseguró que la iniciativa presentada ante el Congreso no va a generar mayor desempleo, por el contrario, se comprometió a continuar reduciendo las tasas de desocupación, apalancado con el plan nacional de desarrollo: “Yo lo que les he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos (...). No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”.

El Gobierno también ratificó que la reforma pretende recuperar el recargo nocturno del 35 %, los festivos y dominicales que vuelvan al 100 %, ya que en la actualidad están con el 75 %. También han hecho referencia al pago de indemnizaciones por el despido sin justa causa, esto último ha sido una medida que se abarató, sumada al recorte de derechos para los trabajadores.