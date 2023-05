Oposición radicó ponencia de archivo de la reforma laboral de Petro

Cuando está a punto de iniciar el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara, el representante, Andrés Forero, del Centro Democrático, presentó una ponencia de archivo a la propuesta.

El documento cuenta con la firma de la representante, Betsy Judith Pérez, de Cambio Radical, el otro partido en oposición al presidente. Ambos son los ponentes de la iniciativa y no están de acuerdo con lo que se propone, por lo que piden que se hunda.

“Hemos radicado una ponencia de archivo a la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Esta es una reforma que como ha reconocido la propia ministra del Trabajo, no genera más empleo en el país”, aseguró Forero.

Presidente Gustavo Petro se reunió con Acopi ante el fantasma de despidos masivos por la reforma laboral. - Foto: Presidencia

El congresista afirmó que la propuesta del Gobierno tampoco atacaría el alto nivel de informalidad que se registra. “Tenemos una informalidad del 58%. Con esta reforma se puede destruir empleo formal como lo ha planteado el Banco de la República que ha dicho que se pueden destruir hasta cerca de 500.000 empleos en Colombia y va a disparar la informalidad”, dijo el representante del Centro Democrático.

Forero señaló que se trata de una reforma que va a incentivar la conflictividad laboral. “Vemos, por ejemplo, algunas disposiciones que nos parecen profundamente antidemocráticas. No entendemos cómo la ministra (Gloria Inés Ramírez) le parece que está bien que en una empresa de 100 trabajadores, cuando hay un sindicato que afilie a 33 de ellos sea una mayoría simple de ese sindicato, es decir, 17 trabajadores los que voten una huegla que afectan a todos por igual”, aseguró el congresista del uribismo.

La representante, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, lidera la reforma laboral del Gobierno. - Foto: GUILLERMO TORRES

Forero considera que esta reforma laboral del Gobierno podría llevar al país al rumbo de países como Argentina, en donde los empresarios temen crear nuevos empleos formales, porque eso termina creando un nuevo pleito laboral.

“Por eso decimos que esta es una reforma inconveniente, y además, es inoportuna porque llega en un momento en que la economía colombiana está atravesando una difícil situación”, aseguró Forero.

Según la Ley Quinta del Congreso primero se deberá someter a votación la ponencia de archivo. Eso quiere decir que ya hay tres propuestas distintas en fila. La de la oposición de Forero y Pérez que pide que se hunda el proyecto; la alternativa del representante, Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, y la mayoritaria que fue respaldada por los partidos de Gobierno y por el representante, Alexánder Quevedo, del Partido Conservador, quien fue sancionado por la veeduría de la colectividad por esa decisión.

La bancada de los conservadores anunció en las últimas horas que todos los integrantes del partido deberán votar negativamente la propuesta. “El Partido Conservador ha tomado la decisión unánime en bancada de no acompañar el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional, o sea, lo votaremos negativamente porque no solo no promueve el empleo sino que lo destruye como lo ha expresado el Banco de la República”, informó el presidente de esa colectividad, el senador, Efraín Cepeda.

El presidente, Gustavo Petro, junto a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la presentación de la reforma laboral. - Foto: César Carrión - Presidencia

Por su parte, el Partido Liberal ha dado luces de que no respaldará la reforma, aunque por ahora no se ha hecho un anuncio oficial en la bancada. El representante, Carlos Ardila, de esa colectividad, presentó un proyecto de ley similar al de Salcedo, que recoge un riguroso estudio del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana en donde se hace una contrarreforma a la propuesta del Gobierno. Aseguran que con esa propuesta sí combatirán la informalidad y otras problemáticas que el proyecto del petrismo no mejora.

Se espera que la próxima semana sea citado el debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes donde deberá iniciar su trámite, sin embargo, parece que por ahora el petrismo no tiene los votos suficientes para sacarla adelante.