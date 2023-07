Reducción de la jornada laboral en Colombia: aspectos prácticos a tener en cuenta

Según el reciente informe de productividad laboral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia ocupa el último lugar entre los países miembros. Esta medición se basa en el aporte de cada hora trabajada al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

Lo que llama la atención del mencionado informe es que se evidencia que aquellos países con jornadas laborales más extensas no lideran la lista de los más productivos y Colombia es el mejor ejemplo de ello. A pesar de tener (junto con México) una jornada laboral semanal de 48 horas, es el país más improductivo en términos laborales.

Ahora bien, con el objetivo de aumentar la productividad de las empresas y fomentar la motivación de los trabajadores para que administren su tiempo de manera eficiente y puedan tener una mejor conciliación de la vida laboral y personal, el 15 de julio de 2021 se expidió la Ley 2101 del mismo año que establece una reducción gradual de la jornada laboral semanal a partir del mismo día del año 2023, sin afectar el salario ni los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.

Siendo así, ¿qué aspectos sustanciales fueron modificados a través de esta ley que tiene efectividad a partir del 15 de julio de 2023?

Entre los factores que determinan el nivel de productividad alcanzado por una compañía, se destaca el recurso humano. - Foto: Getty Images

En primer lugar, se redujo la jornada laboral semanal regulada en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para establecer una duración máxima de 42 horas a la semana. Para efectos de la implementación de la nueva jornada laboral se previeron dos opciones: (i) una implementación automática, la cual permitió desde la fecha de expedición de la Ley en 2021 a los empleadores acogerse a la jornada laboral de 42 horas a la semana; y (ii) una implementación gradual en cuya disminución de la jornada laboral sería progresiva comenzando por la reducción a 47 horas semanales a partir del 15 de julio de 2023; 46 horas el 15 de julio de 2024; 44 horas el 15 de julio de 2025 y finalmente a 42 horas en el mismo día y mes del año 2026.

Por otra parte, la ley dispuso que durante la implementación gradual, el tiempo que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (previsto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, equivalente a dos horas semanales), será ajustado de forma proporcional de común acuerdo entre trabajador y empleador y que una vez culmine dicha implementación regirá la exoneración de esta obligación.

A partir del 15 de julio, Colombia se prepara para una reducción en las horas de trabajo semanales, como resultado de la entrada en vigencia de la Ley 2101 de 2021. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien se podría inferir que la reducción de la jornada semanal conlleva a la disminución proporcional de las dos horas de la citada destinación exclusiva, la norma señala que esta última procede de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, lo que se traduce en que en ausencia de dicho acuerdo y hasta que la jornada efectivamente se haya reducido a 42 horas semanales, deban mantenerse completas las dos horas de destinación exclusiva para tales actividades.

Finalmente, surge una inquietud ¿existe o no un cambio en el valor de la hora ordinaria de trabajo?

Aunque en un principio el Ministerio del Trabajo había afirmado que el cálculo del valor de la hora ordinaria se mantendría como se ha venido utilizando hasta ahora (es decir, dividiendo el salario ordinario mensual entre 240 horas ―30 días al mes por 8 horas diarias―), la postura de la autoridad administrativa se modificó sustancialmente en un nuevo pronunciamiento.

En concepto con radicado n.° 08SE2023120300000018241, a pesar de que el Ministerio señaló que esta Ley se limitó a disminuir la jornada sin afectar el salario y sin modificar el cálculo del valor de la hora ordinaria laboral, terminó concluyendo que por efectos del menor número de horas que a partir de la entrada en vigencia de la Ley constituye la jornada máxima, la operación aritmética se modifica igualmente, lo que implica que el valor de la hora se incrementa automáticamente como consecuencia de la reducción progresiva de la jornada. Dicho de otra forma: el valor de la hora trabajada sube porque se divide el mismo salario en menos tiempo de servicio.

No obstante, esta última postura significaría que en la actualidad el número de horas trabajadas por mes no correspondería a las 240 que hasta la fecha se han considerado (30 días al mes por 8 horas diarias), situación que hasta ahora nunca ha sido discutida, ni avalada por ninguna autoridad judicial o administrativa, lo que podría dar lugar a posibles reclamaciones que no han sido objeto de controversia.

En el sector privado, la reducción de la jornada laboral podría realizarse a través de acuerdos o convenios colectivos negociados entre los empleadores y los sindicatos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, si bien el objetivo del legislador con la reducción de la jornada laboral progresiva fue promover la productividad y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus entornos familiares, son varios los efectos colaterales que surgen de su implementación que acrecentarán la posible conflictividad, hasta que la justicia ordinaria señale la interpretación correcta que debe otorgarse a la Ley 2101 de 2021 en torno al debate sobre si se aumenta o no el valor de la hora de trabajo, por la reducción de la jornada máxima semanal.

*Por: Eliana Andrea Morales Alba

Asesora laboral de Álvarez Liévano Laserna

Especialista en Derecho Laboral

Maestrante en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional