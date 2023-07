Trabajo en Medellín: reconocidas empresas ofrecen empleo para practicantes en diferentes áreas, así puede aplicar

1. Estudiante técnico y tecnólogo para práctica en áreas administrativas

2. Practicante gestión humana

3. Estudiante en práctica profesional - mercadeo

Participarás en el desarrollo y ejecución de campañas de adquisición de clientes (performance) y branding a través de pauta digital (Facebook, Google, etc.), medios tradicionales (Televisión, Radio, Prensa, etc.), activaciones (calle, centros comerciales, tiendas, etc.) y medios propios (SMS, e-mail, push, notifications, etc.).