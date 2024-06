¿Adiós a las bolsas plásticas en Colombia?

Los voceros expresaron que la solución no radica en la prohibición del plástico, sino en su adecuado manejo posconsumo y en el fomento del reciclaje. Ambos destacaron el papel crucial de las empresas formales del sector en la generación de empleo y la contribución a la economía nacional y se subrayó la importancia de un enfoque integral “que equilibre las preocupaciones ambientales con las necesidades económicas y sociales del país”, concluyeron.

