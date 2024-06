¿Cómo la tecnología está revolucionando la gestión del talento humano? Estos son algunos casos de éxito

Asimismo, Caballero contó que las organizaciones que no adopten tecnologías SaaS (Software as a Service) o la nube crecerán de dos a tres veces más lento frente a las que sí lo hacen. “Para nadie es un misterio que el mundo es muy competitivo y, si no se adoptan las tecnologías, habrá desventajas frente a los competidores”, dijo el experto.